Trabzonspor'dan 3 Temmuz açıklaması!

Trabzonspor, 3 Temmuz sürecinin 14. yılında resmi sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yayımladı.

calendar 03 Temmuz 2025 00:25 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2025 00:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan 3 Temmuz açıklaması!
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Trabzonspor Kulübü, 3 Temmuz süreciyle alakalı bir açıklama paylaştı

İşte o açıklama;

"Her sene tekrar edeceğiz, Her 3 Temmuz'da bağıracağız! Alın terimiz, emeğimiz, hakkımız…"

Ayrıca Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Kupamız orada oldukça, yüzünüz gülmesin! 2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor! Tertemiz." sözlerine yer verdi.

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