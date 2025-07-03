Trabzonspor'dan 3 Temmuz açıklaması!

Trabzonspor Kulübü, 3 Temmuz süreciyle alakalı bir açıklama paylaştı
İşte o açıklama;
"Her sene tekrar edeceğiz, Her 3 Temmuz'da bağıracağız! Alın terimiz, emeğimiz, hakkımız…"
Ayrıca Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Kupamız orada oldukça, yüzünüz gülmesin! 2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor! Tertemiz." sözlerine yer verdi.
İşte o açıklama;
"Her sene tekrar edeceğiz, Her 3 Temmuz'da bağıracağız! Alın terimiz, emeğimiz, hakkımız…"
Ayrıca Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Kupamız orada oldukça, yüzünüz gülmesin! 2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor! Tertemiz." sözlerine yer verdi.