Trabzonspor'dan 10.5 milyon euro'ya ret!

Trabzonspor, Batista Mendy için gelen önemli bir teklifi geri çevirdi.
Fransız ekibi Rennes, Mendy için Trabzonspor'un kapısını çaldı ve bordo-mavililere 10.5 milyon euro'luk bir teklif sundu.
Trabzonspor, Mendy için Rennes'ten gelen bu teklifi kabul etmedi. Fransız ekibinin 25 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor'a yeni bir teklifte bulunması bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Batista Mendy'nin Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Trabzonspor'da bu sezon 25 maça çıkan Mendy, 2 asist yaptı.
Fransız ekibi Rennes, Mendy için Trabzonspor'un kapısını çaldı ve bordo-mavililere 10.5 milyon euro'luk bir teklif sundu.
Trabzonspor, Mendy için Rennes'ten gelen bu teklifi kabul etmedi. Fransız ekibinin 25 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor'a yeni bir teklifte bulunması bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Batista Mendy'nin Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Trabzonspor'da bu sezon 25 maça çıkan Mendy, 2 asist yaptı.