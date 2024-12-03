Trabzonspor'da yönetim kurulu görev dağılımını yaptı

Trabzonspor Kulübünün hafta sonunda gerçekleştirilen genel kurulunda yeniden göreve gelen yönetim kurulu, görev dağılımını yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da yönetim kurulu görev dağılımını yaptı
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03 Aralık 2024 19:42
Trabzonspor Kulübünün hafta sonunda gerçekleştirilen genel kurulunda yeniden göreve gelen yönetim kurulu, görev dağılımını yaptı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Zeyyat Kafkas: Asbaşkan

Serkan Kılıç: Başkan Yardımcısı Sponsorluk ve İş Geliştirme Sorumlusu

Nevzat Kaya: Başkan Yardımcısı Dış İlişkiler ve Yatırım Sorumlusu

Taner Fikret Saral: Başkan Yardımcısı Yatırım ve Proje Sorumlusu

Kemal Ertürk: Başkan Yardımcısı Hukuk İşleri Sorumlusu

Sami Karaman: Genel Sekreter

Derviş Köz: Genel Sayman

Ali Haydar Gedikli: Başkan Yardımcısı

Murat İskender: Başkan Yardımcısı

Birhan Emre Yazıcı: Başkan Yardımcısı

İbrahim Şahinkaya: Başkan Yardımcısı

Coşkun Öztürk: Tesisler ve İnşaatlar Sorumlusu

Gözde Atasoy: Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

Semih Hekimoğlu: Amatör Branşlar Sorumlusu

Yedek yönetim kurulu: Hüseyin Ekşi (İdari İşler Sorumlusu), Ali Beyazlı (U19 Takım Sorumlusu), Fatih Solak (TS Club Sorumlusu) İmdat Yılmaz (TS Club Yurt Dışı Tanıtım Pazarlama), Serkan Neşat Soylu (İş Geliştirme, Sponsorluk ve Projeler), Rıfat Çebi (İş Geliştirme, Sponsorluk ve Projeler), Mustafa Cem Aşık (İş Geliştirme, Sponsorluk ve Projeler)

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