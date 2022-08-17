Trabzonspor'da Edin Visca dönene kadar yerini doldurabilecek yerli isimler konusunda çalışma başladı.Birçok oyuncunun adı geçiyor. Bu futbolculardan birisi de daha önce de gündemde olan ancak transferi gerçekleşmeyen Efecan Karaca. Her fırsatta " Trabzonspor gibi büyük bir camiada oynamak benim için gurur kaynağı olur" diyen Efecan için Fırtına yeniden Alanyaspor'un kapısını çalacak.32 yaşındaki Efecan Karaca'nın Alanyaspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yönetim maliyetin yüksek olmaması halinde sağ kanat alternatifi olarak Efecan'ı kadrosuna katmayı çok istiyor. Taraflar arasında Danimarka dönüşü resmi görüşmelerin yapılması bekleniyor.