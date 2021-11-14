Trabzonspor'da transfer bütçesi: 5 milyon Euro

Gervinho'nun sakatlığı ve Edgar Ie'nin de Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle ara transferde iki takviye üzerine yoğunlaşan Trabzonspor, bunun için 5 milyon Euro'luk bütçe ayırdı. Şu anki takım gideri 23 milyon Euro olan bordo-mavililer, transfer bütçesini de mümkün olduğunca tutumlu kullanacak. Bu nedenle önce kiralanabilecek isimler üzerinde durulacak ama fırsat transferi çıkarsa da bütçe sonuna kadar zorlanacak.Gervinho'nun yerine Real Betis'te oynayan Cristian Tello ile ilgilenen Trabzonspor ayrıca Başakşehir'den Edin Visca ve ABD'nin Los Angeles F.C. takımının formasını giyen Carlos Vella'yı da listeye aldı. Bakasetas ve Siopis'in performanslarından çok memnun kalan bordo-mavililer, Yunanistan pazarını da araştıracak.Tello'nun piyasa değeri en fazla 12.5 milyon Euro olurken 2012'de Barça forması giydiği dönemde bu rakama ulaştı. 2018'de 6 milyon Euro'ya Betis'e geçen Tello'nun şu anki değeri transfermarkt verilerine göre 7.5 milyon Euro...Trabzonspor stoper için de yaz transfer döneminden bir isme döndü: Mert Çetin... Serie A ekibi Hellas Verona'da sadece iki maçta görev yapabilen ve 2022'ye kadar kontratı olan 24 yaşındaki futbolcu oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Bu nedenle Trabzonspor'un bu kez Mert için bir ön teklif yaptığı ve kiralamak için nabız yokladığı ifade edildi.