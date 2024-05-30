Boston Celtics pivotu Kristaps Porzingis, 2024 NBA Finalleri'nde parkelere döneceğini doğruladı.



İlk üç turda Doğu Konferansı'nda 12-2'lik bir seri yakalayan Celtics'in, Porzingis'in Finallerin 1. maçı için geri döneceğini doğrulamasıyla daha da güçlenmesi bekleniyor:



"Kendimi iyi hissediyorum. İlerleme kaydediyorum ve oynamaya hazır olacağım."



Porzingis ayrıca sosyal medya üzerinden kendisini destekleyen hayranlarına bir teşekkür mesaj göndererek, NBA Finallerinde oynayacağını bir kez daha yineledi:



"Sezon boyunca destek veren ve anlayış gösteren herkese teşekkür ederim. Yakında kadroya dönüyorum. Finallerde ve ardından kendi sahamızda arenada görüşürüz."



Porzingis, Celtics'le sakatlıklarla dolu bir sezon geçirmiş ve yıl boyunca sadece 57 maçta forma giyebilmişti.



Diğer sakatlıkları arasında ise sırt sorunları, sol ayak bileği burkulması, sağ hamstring problemleri, iltihaplanma sorunları ve sağ dizindeki ezik noktalar gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyordu.





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