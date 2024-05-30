Samsunspor'da ayrılık iddiası!

Yılport Samsunspor ile haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan kaleci Jakub Szumski'nin anlaşmasını yenilemeyeceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'da ayrılık iddiası!
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30 Mayıs 2024 13:56
Samsunspor'da Polonyalı kaleci Jakub Szumski'nin takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Karadeniz ekibinde sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki kalecinin kontratının bitimiyle takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

2022 yılında Erzurumspor'dan Samsunspor'a transfer olan Szumski, Karadeniz ekibinde 38 maçta kaleyi korudu. [Samsun Gazetesi]

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