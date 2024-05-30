Samsunspor'da ayrılık iddiası!

Samsunspor'da Polonyalı kaleci Jakub Szumski'nin takımdan ayrılacağı iddia edildi.
Karadeniz ekibinde sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki kalecinin kontratının bitimiyle takımdan ayrılacağı öne sürüldü.
2022 yılında Erzurumspor'dan Samsunspor'a transfer olan Szumski, Karadeniz ekibinde 38 maçta kaleyi korudu. [Samsun Gazetesi]
Karadeniz ekibinde sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki kalecinin kontratının bitimiyle takımdan ayrılacağı öne sürüldü.
2022 yılında Erzurumspor'dan Samsunspor'a transfer olan Szumski, Karadeniz ekibinde 38 maçta kaleyi korudu. [Samsun Gazetesi]
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