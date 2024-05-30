İşte Samsunspor'un gündemindeki teknik direktörler

Samsunspor, Markus Gisdol ile yolları ayrılmasının ardından, hedeflerine uygun bir teknik direktörü takıma kazandırmak adına yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.



Yılport Samsunspor yönetimi oluşturdukları 4 kişilik, hoca listesine yoğunlaşarak en doğru isim ile imza atmasına oturarak, takımı emin ellere emanet etmeyi hedefliyor.



GÜNDEMDEKİ İSİMLER



Taraftarın büyük bir merakla yeni hocanın kim olacağını merak ederken, kulüp ise acele etmeyip, hedefleri doğrultusunda ince eleyip sık dokuyor. Başkan Yüksel Yıldırım ve yönetim, Thorsten Fink ve Patrick Van Leeuwen gibi temasta olduğu hocalar ile görüşmelerine devam ediyor. Bu isimler ile ilgili ise henüz netleşen bir durumun olmadığı öğrenildi.



Alman Teknik Direktör Thorsten Fink daha önce çocuklarının okul durumunu belirterek, teklifi reddetmişti. Patrick Van Leeuwen ise Samsunspor'un son maçı olan Fatih Karagümrük karşılaşmasını televizyondan izlemişti.



Öte yandan Yılport Samsunspor'un Teknik Direktör Thomas Reis ile görüşmelere başladığı iddia edildi. [Samsun Gazetesi]





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