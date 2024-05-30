Clippers, George ve Harden'ı "tutmaya kararlı"

LA Clippers ekibinin, yıldız oyuncuları Paul George ve James Harden'ı serbest oyuncu döneminde tutmaya "kararlı" olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Clippers, George ve Harden'ı 'tutmaya kararlı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mayıs 2024 13:37
Son güncelleme 30 Mayıs 2024 13:43
LA Clippers ekibinin, yıldız oyuncuları Paul George ve James Harden'ı serbest oyuncu döneminde tutmaya "kararlı" olduğu bildirildi.

George'un bu yaz dönemindeki en yüksek profilli serbest oyuncu olması beklenirken, Philadelphia 76ers ve Orlando Magic gibi takımların kendisini kovalamasının beklendiği açıklanmıştı.

Geçtiğimiz Ekim ayında Clippers tarafından alınan Harden'ın piyasasının ise daha sınırlı olmasının beklendiği öne sürüldü.

Clippers bu sezonun başlarında Kawhi Leonard'la üç yıllığı 152,4 milyon dolarlık bir uzatma sözleşmesi imzalamıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery