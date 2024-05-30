LA Clippers ekibinin, yıldız oyuncuları Paul George ve James Harden'ı serbest oyuncu döneminde tutmaya "kararlı" olduğu bildirildi.



George'un bu yaz dönemindeki en yüksek profilli serbest oyuncu olması beklenirken, Philadelphia 76ers ve Orlando Magic gibi takımların kendisini kovalamasının beklendiği açıklanmıştı.



Geçtiğimiz Ekim ayında Clippers tarafından alınan Harden'ın piyasasının ise daha sınırlı olmasının beklendiği öne sürüldü.



Clippers bu sezonun başlarında Kawhi Leonard'la üç yıllığı 152,4 milyon dolarlık bir uzatma sözleşmesi imzalamıştı.





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