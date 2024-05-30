Los Angeles Lakers'ın eski oyuncusu Rajon Rondo'nun koçluk kadronun bir parçası olarak takıma katılmaya aday olabileceği iddia edildi.



Los Angeles Times'tan Dan Woike'ye göre Lakers, Çarşamba günü James Borrego ile görüştü ve bu görüşmesinden memnun kaldı:



"Lakers koçluk araştırmasının son gelişmelerinde, Borrego ile röportaj gerçekleşti (etkileyici olduğunu duydum) ve insanların hakkında konuştuğu olası yardımcı koçların bazılarının diğerlerinden daha muhtemel olduğu kesinleşti."



Her ne kadar Los Angeles diğer adaylarla görüşse de, başantrenörlük işinin önde gelen adayının JJ Redick olduğu ve kendisinin 2024 playoffları boyunca hala ESPN'de görev yapması nedeniyle, işe alımın Finaller serisi bitene kadar gerçekleşmeyeceği öne sürüldü.



Ancak Woike, Lakers'ın koçluk kadrosuna Scott Brooks ve Rondo gibi isimlerin de dahil olduğu potansiyel eklemeleri düşünmeye başladığını da sözlerine ekledi:



"Lakers'ın koç kadrosu planlarına dair son iki haftadır bazı söylentiler dolaşıyordu. Eski başantrenör Scott Brooks ve yardımcıları Sam Cassell ve Jared Dudley gibi isimler en çok bahsedilen isimlerdi. Kamuya açık konuşmaya yetkili olmayan ve durum hakkında bilgisi olan bazı kişilerin söylediğine göre ise, eski Lakers guardı Rajon Rondo da değerlendirmeye alınıyor."



Rondo, kariyerine 2006 yılında Boston Celtics'te başlamış ve sonraki yıl takımın başlangıç kadrosundaki point guardı olarak, Haziran ayında Lakers'ı altı maçta mağlup edip kariyerinin ilk şampiyonluk yüzüğünü kazanmıştı.



2018'de Lakers'la sözleşme imzalayan Rondo, takımdaki ikinci sezonunda benchten önemli katkılar vererek ikinci şampiyonluk yüzüğüne ulaşmıştı.





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