Trabzonspor'da tarihi kabus!

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 10 maçta galibiyet elde edemedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da tarihi kabus!
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01 Şubat 2025 18:09
Süper Lig'de Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor'un deplasmandaki galibiyet hasreti devam etti. Bordo-mavililer, bu sezon ligde oynadığı 10 deplasman maçında galibiyet alamadı. Trabzonspor, bu maçlarda 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Hatayspor ile birlikte bu sezon Süper Lig deplasmanlarında galibiyet alamayan iki takımdan biri olan Trabzonspor, lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 10 dış saha karşılaşmasını galibiyetsiz geçti.

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