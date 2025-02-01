Trabzonspor'da tarihi kabus!

Süper Lig'de Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Bu sonuçla Trabzonspor'un deplasmandaki galibiyet hasreti devam etti. Bordo-mavililer, bu sezon ligde oynadığı 10 deplasman maçında galibiyet alamadı. Trabzonspor, bu maçlarda 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.
Hatayspor ile birlikte bu sezon Süper Lig deplasmanlarında galibiyet alamayan iki takımdan biri olan Trabzonspor, lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 10 dış saha karşılaşmasını galibiyetsiz geçti.
Bu sonuçla Trabzonspor'un deplasmandaki galibiyet hasreti devam etti. Bordo-mavililer, bu sezon ligde oynadığı 10 deplasman maçında galibiyet alamadı. Trabzonspor, bu maçlarda 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.
Hatayspor ile birlikte bu sezon Süper Lig deplasmanlarında galibiyet alamayan iki takımdan biri olan Trabzonspor, lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 10 dış saha karşılaşmasını galibiyetsiz geçti.