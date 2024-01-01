Trabzonspor'da stopere Benfica'dan aday

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fluminense'nin 26 yaşındaki stoperi Nino'yu transfer etmek isteyen Trabzonspor, alternatif bir isim de belirlemiş durumda. Karadeniz devinin listeye aldığı isim Benfica'nın stoperi Joao Victor...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da stopere Benfica'dan aday
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01 Ocak 2024 11:00
Fluminense'nin 26 yaşındaki stoperi Nino'yu kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, Benfica'nın stoperi Joao Victor'u da listeye aldı.

Abdullah Avcı'nın özellikle Mahmud Trezeguet, Mislav Orsic ve Nicolas Pepe'nin yokluğunda kanat bölgesine takviye yapma isteği bulunuyor. Savunma hattında da güçlendirme yapılması gerektiğinin farkında olan Trabzonspor, transfer çalışmalarına odaklandı.

İlk olarak Brezilyalı Nino'yu gündeme gelmesiyle temaslar başlamıştı. Fluminense forması giyen ve 2025'te sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki stoper için transfer çabaları sürüyor. Ancak alternatif bir isim de belirledi: Benfica'nın stoperi Joao Victor...

AVCI'DAN ONAY ALINDI

Menajerler tarafından önerilen ve scout ekibinin de olumlu rapor verdiği 25 yaşındaki Portekizli için Avcı'dan da onay alındı. Ancak Benfica, Victor için 5 milyon euro istiyor. Fırtına farklı tekliflerle transferi çözebilir.  

 

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