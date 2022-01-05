Trabzonspor'da savunma için iki isim liste başı

Edgar Ie'nin sezonu kapatmasıyla transferde önceliği stopere veren Trabzonspor, çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Rusya'nın Spartak Moskova takımında forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Samuel Gigot ile Sassuolo'da oynayan Kaan Ayhan için görüşmelere hız verdi.28 yaşındaki Gigot ile Tigres ve Lyon kulüplerinin de ilgilendiği öğrenilirken, piyasa değeri 11 milyon Euro olan oyuncu için yapılan temaslarda ciddi bir fark ortaya çıktı.Bu yüzden bordo-mavili takımın stoper transferindeki ilk önceliği Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan oldu. Trabzonspor daha önce milli futbolcuyu kadrosuna katmak için iki kez görüşme yapmış, Çizme ekibiyle rakamsal farklılıklar yaşanmıştı. 27 yaşındaki oyuncunun yerli statüsünde oynayacak olması nedeniyle bu transferde ısrarcı olunacağı öğrenildi.Kaan Ayhan için şu anda Beşiktaş'ın da girişimlerde bulunduğu iddia ediliyor.