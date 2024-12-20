Trabzonspor'da Portekiz'den sol bek!

Trabzonspor, Boavista forması giyen 25 yaşındaki sol bek Bruno Onyemaechi ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da Portekiz'den sol bek!
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20 Aralık 2024 15:59
Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan ve üst sıralara tırmanmak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

O Jogo'da yer alan habere göre; bordo mavili takım, Boavista forması giyen 25 yaşındaki sol bek Bruno Onyemaechi ile ilgileniyor.

SADECE TRABZONSPOR DEĞİL

Nijeryalı oyuncuyu İtalya, Brezilya, ABD ve Meksika'dan takımlar da takip ediyor.

Hem sol bek hem de stoper oynayabilen başarılı oyuncunun Portekiz ekibiyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

MENAJERLER GÖREVLENDİRİLDİ

Boavista'nın göndermeye sıcak baktığı Onyemaechi için Trabzonspor, menajerleri görevlendirdi. Bordo mavili takım bu transferi ocakta bitirmek istiyor.

Bu sezon Boavista ile 14 maça çıkan Bruno, 2 gollük katkı sağladı.

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