Trabzonspor'da Onuachu baskısı

Trabzonspor eski golcüsü Paul Onuachu'yu yeniden kadrosuna katmak için girişimlerine hız verdi. İngiliz takımı Southampton'un inadının kırabilmek için her türlü yol deneniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Onuachu baskısı
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25 Ağustos 2024 11:48
Trabzonspor transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar kadrosuna 11 yeni isim katan bordo-mavili takım, bir pivot forvet transferiyle de süreci neredeyse tamamlamak istiyor.

Muhammed Cham transferinde olduğu gibi Clermont'un inadını kıran Karadeniz ekibi, aynı baskıyı Southampton üzerinde de kurdu. İngiliz kulübünün de, yeni sezon planlamasında düşünmediği Paul Onuachu'dan Trabzonspor'u sevindirecek yanıt geldi.

MENAJERİNDEN MESAJ

Nijeryalı golcünün menajeri Southampton kulübü yetkililerine, "Bizi zaten isteyen bir kulüp var. Biz de onları istiyoruz. Bu sorun çözülsün" diyerek Trabzonspor'a gitme konusundaki arzularını dile getirdi. Karadeniz temsilcisi, daha önce Paul Onuachu için kulübüne 2 milyon Euro bonus olmak üzere 7 milyon Euro'luk teklif yapmıştı.

Kulüp yetkilileri, kısa süre içerisinde bu transferi sonuçlandırmak için çok yoğun bir uğraş veriyor. Golcü oyuncunun transfer için sürekli etkileşim halinde olduğu da gelen bilgiler arasında.



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