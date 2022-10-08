Trabzonspor'da o yoksa hücum gücü yarıya düşüyor

Son haftalarda performansı zirve yapan Bakasetas, Monaco deplasmanında da ağları havalandırdı. Yunan yıldız, ligde ve Avrupa'da Trabzonspor'un attığı toplam 18 golün 8'inde pay sahibi oldu.



Trabzonspor'da hücum gücünün yarısı Anastosias Bakasetas



Trabzonspor 'da Bakasetas rüzgarı devam ediyor. Sakatlık riski nedeniyle Monaco deplasmanında 11'de olmayan 29 yaşındaki yıldız, sonradan girdiği maçta golünü attı.



UEFAAvrupa Ligi'ndeki 3 maçta 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan Bakasetas, ligde de 3 haftadır rakip fileleri havalandırıyor. Bordo-Mavililer'in Avrupa Ligi ve Süper Lig 'de toplam 18 golü bulunurken, bunların 8'inde Bakasetas'ın imzası var.



4 gol, 4 asistlik istatistik yakalayan başarılı oyuncu, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde de 1 gol atarken, Süper Kupa Finali'nde ise penaltıdan Sivasspor ağlarını sarsmıştı. Rakamlara bakıldığında Fırtına'nın hücum gücünün neredeyse yarısı olan Bakasetas'ın, Kasımpaşa mücadelesiyle 11'e dönmesi bekleniyor. (Haber61)





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