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Trabzonspor'da Malheiro yıldız gibi parladı!

Sezonu beklentilerin altında geçiren Trabzonspor'da, Pedro Malheiro'nun performansı gelecek için umut verdi.

calendar 26 Mayıs 2025 12:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Malheiro yıldız gibi parladı!
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Reeder Samsunspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un gollerini atan Pedro Malheiro, takımının parlayan oyuncusu oldu.

Sezon başında Portekiz'in Boavista Kulübünden 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen 24 yaşındaki oyuncu, istikrarı ile dikkati çekerken savunma oyuncusu olmasına karşın da golleriyle takımına katkı verdi.

Ligde bu sezon başarılı bir grafik sergileyemeyen Karadeniz ekibinde, Malheiro ilk sezonunda gösterdiği performansla beğeni kazanmayı başardı.

Banza'dan sonra en golcü

Portekizli oyuncu, bu sezon gol krallığı yarışında ön sıralarda yer alan Simon Banza'dan sonra takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Malheiro, 19 golü bulunan Banza'nın ardından savunma oyuncusu olmasına karşın 6 gol ile ikinci sırada yer alıyor. Portekizli oyuncu, 5 de asistle skor katkısı yaptı.

Portekizli oyuncuyu 5'er gol ile Cham ve Zubkov takip ediyor.

Gol attığı maçlarda 7 puan

Malheiro, Trabzonspor'un sahasında Sipay Bodrum FK'yı 1-0 yendiği karşılaşmada takımının tek golünü atarken, Onvo Antalyaspor'u 5-0 yendiği karşılaşmada "hat trick" yaptı, son olarak da Reeder Samsunspor maçında rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Trabzonspor, Portekizli oyuncunun gol attığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan elde etti.

En istikrarlı oyunculardan

Malheiro, Süper Lig'de 32 maçta 2 bin 833 dakika görev yaparak, Karadeniz ekibinde en fazla süre alan yeni transfer oldu.

Portekizli sağ bek, Trabzonspor'da bu sezon ligde forma giyen oyuncular arasında ise en fazla süre alan ikinci oyuncu durumunda bulunuyor. Bordo-mavili takımda kaptan Uğurcan Çakır, ligde 32 maçta 2 bin 880 dakika görev yaparken, Malheiro bu oyuncunun hemen gerisinde yer alıyor.


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