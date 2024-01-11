Trabzonspor'da, komşudan joker yeniden gündemde

Ara transfer dönemi öncesi Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın toplantısında takviye yapılacak bölgeler kararlaştırılırken, izleme ekibinin de raporuyla geniş bir liste oluşturuldu.
YENİDEN DEVREYE GİRİLDİ
Bu listede daha önceden de tanıdık isimler var... Hem şampiyonluk sezonunda hem de sonrasında Bordo-Mavililer'in transfer etmek istediği Georgios Masouras gündemden düşmüyor. 30 yaşındaki yıldız futbolcu için Trabzonspor'un yeniden devreye girdiği belirtildi.
Yunan basını, sezon sonu Olympiakos ile sözleşmesi bitecek olan ve kontratını uzatmayacak olan Masouras konusunda Fırtına'nın ciddi şekilde masada olduğunu yazdı. Her iki kanadın yanı sıra forvet arkasında da görev yapan Masouras için daha önce Olympiakos kulübü hep yüksek bonservis rakamları talep etmişti.
Ancak sözleşmesinin bitimine 6 ay kalması nedeniyle bu kez maliyetinin çok daha uygun olması bekleniyor. Aksi takdirde Masouras sezon sonunda bedelsiz bir şekilde istediği kulübe gidebilecek.
26 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Olympiakos formasıyla 26 resmi maça çıkan Georgios Masouras bu karşılaşmalarda 7 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.
Başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın toplantısında takviye yapılacak bölgeler kararlaştırılırken, izleme ekibinin de raporuyla geniş bir liste oluşturuldu.
YENİDEN DEVREYE GİRİLDİ
Bu listede daha önceden de tanıdık isimler var... Hem şampiyonluk sezonunda hem de sonrasında Bordo-Mavililer'in transfer etmek istediği Georgios Masouras gündemden düşmüyor. 30 yaşındaki yıldız futbolcu için Trabzonspor'un yeniden devreye girdiği belirtildi.
Yunan basını, sezon sonu Olympiakos ile sözleşmesi bitecek olan ve kontratını uzatmayacak olan Masouras konusunda Fırtına'nın ciddi şekilde masada olduğunu yazdı. Her iki kanadın yanı sıra forvet arkasında da görev yapan Masouras için daha önce Olympiakos kulübü hep yüksek bonservis rakamları talep etmişti.
Ancak sözleşmesinin bitimine 6 ay kalması nedeniyle bu kez maliyetinin çok daha uygun olması bekleniyor. Aksi takdirde Masouras sezon sonunda bedelsiz bir şekilde istediği kulübe gidebilecek.
26 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Olympiakos formasıyla 26 resmi maça çıkan Georgios Masouras bu karşılaşmalarda 7 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.
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