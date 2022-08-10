Trabzonspor'da, Hatayspor hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, yaptığı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da, Hatayspor hazırlıkları sürüyor
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10 Ağustos 2022 21:41
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres ve Marek Hamsik'in katılmadıkları bildirildi. Abdülkadir Ömür'ün ise takımdan ayrı koşu yaptığı belirtildi.

Bordo-mavili futbolcuların, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptığı kaydedildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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