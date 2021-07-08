Trabzonspor'da Flavio'nun talibi çok

Trabzonspor, Süper Lig'den pek çok kulübün teklifte bulunduğu Flavio için kararı ikinci etap kampının ardından verecek.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Flavio'nun talibi çok
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08 Temmuz 2021 12:41
Flavio Medeiros da Silva
Flavio Medeiros da Silva
Trabzonspor
Trabzonspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio'ya, Süper Lig 'den pek çok kulübün teklifte bulunduğu öğrenildi.

İstanbul kampında takımla çalışmalarını sürdüren Sambacı için teknik direktör Abdullah Avcı, "Kiralanabilir" yönünde görüş belirtmişti.

Bordo-Mavili yönetim, ikinci etap kampının ardından oyuncuyla ilgili karar verecek.

Geçen sezon Süper Lig'de 31 maça çıkan Flavio, 1 gol atıp, 2 asist yapmıştı.

 


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