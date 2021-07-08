Trabzonspor'da Flavio'nun talibi çok

Trabzonspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio'ya, Süper Lig 'den pek çok kulübün teklifte bulunduğu öğrenildi.
İstanbul kampında takımla çalışmalarını sürdüren Sambacı için teknik direktör Abdullah Avcı, "Kiralanabilir" yönünde görüş belirtmişti.
Bordo-Mavili yönetim, ikinci etap kampının ardından oyuncuyla ilgili karar verecek.
Geçen sezon Süper Lig'de 31 maça çıkan Flavio, 1 gol atıp, 2 asist yapmıştı.
İstanbul kampında takımla çalışmalarını sürdüren Sambacı için teknik direktör Abdullah Avcı, "Kiralanabilir" yönünde görüş belirtmişti.
Bordo-Mavili yönetim, ikinci etap kampının ardından oyuncuyla ilgili karar verecek.
Geçen sezon Süper Lig'de 31 maça çıkan Flavio, 1 gol atıp, 2 asist yapmıştı.