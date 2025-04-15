Trabzonspor'da 'bek'lenen katkı gerçekleşti

Pedro Malheiro ile Mustafa Eskihellaç, Rizespor maçında Zubkov'un 2 golünde asistleri yaptı. Bu ikili, yeni hocalarıyla 4 asist-1 gole imza attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; X.com
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Trabzonspor'da 'bek'lenen katkı gerçekleşti
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15 Nisan 2025 11:20
Trabzonspor'da 17 golle krallık yarışında üçüncü sırada yer alan Simon Banza'nın ligdeki gol hasreti iki maça çıkarken, Rizespor karşılaşmasında sahne iki golle Zubkov'undu. Ancak bordomavili takımda bekler performanslarıyla ön plandaydı.

Zubkov'un attığı ilk golün asistini sağ bek Pedro Malheiro yaparken, ikinci golün pasını sol bek Mustafa Eskihellaç verdi. Takımın hem savunma hem de hücum organizasyonlarında önemli roller üstlenen bu ikilinin performansı büyük beğeni topladı.

Ligin ilk yarısında Gaziantep FK ile çık- tığı 16 maçta 1 asist yapan Mustafa, bordo- Mavili formayla sadece 8 maçta 2 asiste ulaştı. Malheiro ise 4 asiste ulaşarak kariyerindeki en yüksek sayıyı gördü. Ayrıca Trabzonspor'da Fatih Tekke göreve geldikten sonra bekler, 4 asist ve 1 golle toplam 5 gole doğrudan katkı verdi.

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