Trabzonspor'da Batagov, devlerin radarına girdi!

Trabzonspor'un sezon başında 1.8 milyon euro bedelle transfer ettiği Batagov, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Batagov, devlerin radarına girdi!
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04 Mayıs 2025 11:14
Trabzonspor'un sezon başında 1.8 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Arseniy Batagov, gösterdiği istikrarlı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. 23 yaşındaki Ukraynalı stoper, Süper Lig'deki çıkışıyla hem İtalya'dan hem de Fransa'dan önemli takımların takibine girdi.

Savunmadaki güven veren oyunu ve fiziğiyle kısa sürede bordo-mavili formaya adapte olan Batagov için Avrupa kulüplerinden resmi teklifler gelmeye hazırlanıyor. Trabzonspor Yönetimi, genç oyuncuya 10 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi durumunda masaya oturmayı planlıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 20 maça çıkan Batagov, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



 
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