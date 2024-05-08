Trabzonspor'da ayrılık yakın!

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nicolas Pepe, sezon sonunda bordo-mavili ekipten ayrılacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da ayrılık yakın!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mayıs 2024 11:17
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nicolas Pepe için ayrılık iddiası gündeme geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fildişili futbolcu, sezon sonunda bordo-mavili takımdan ayrılacak.

Pepe ile Orta Doğu ve Suudi Arabistan'dan takımların ilgilendiği ancak 28 yaşındaki futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.

Trabzonspor'da 19 maçta süre bulan Pepe, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

Pepe'nin Trabzonspor ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery