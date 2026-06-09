Trabzonspor'da 205. yabancı: Noah Saviolo

Trabzonspor, Vitoria takımından Noah Saviolo'yu kadrosuna katarak tarihindeki 205'inci yabancı transferini gerçekleştirdi.

calendar 09 Haziran 2026 11:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da 205. yabancı: Noah Saviolo
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Trabzonspor, Portekiz'in Vitoria kulübünden 22 yaşındaki kanat oyuncusu Noah Saviolo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibinin 58 yıllık tarihindeki 205'inci yabancı oyuncusu olan Saviolo, aynı zamanda Başkan Ertuğrul Doğan döneminin 35'inci yabancı transferi olarak kayıtlara geçti.



PORTEKİZLİLERİN DÖRDÜNCÜ TEMSİLCİSİ

Kariyerine Türkiye'de devam edecek olan Noah Saviolo, Trabzonspor ile anlaşmaya varan dördüncü Portekizli futbolcu unvanını elde etti. Bordo-mavili takımda daha önce Portekizli isimlerden Joao Pereira, Jose Bosingwa ve Pedro Malheiro görev yapmıştı.

Kulüp tarihinde yabancı oyuncu tercihleri incelendiğinde ise zirvede Güney Amerika temsilcisi Brezilya yer aldı. Bugüne dek 18 Brezilyalı futbolcuyla sözleşme imzalayan Trabzonspor, Belçika'dan ise 9 oyuncuyu renklerine bağladı.

İLK YABANCI TRANSFERİ RUMEN KOSKA

Karadeniz ekibinin yabancı oyuncu serüveni 1970-1971 sezonunda Türkiye İkinci Futbol Ligi'nde mücadele ederken başladı. Trabzonspor'un tarihindeki ilk yabancı oyuncusu Rumen futbolcu Reculen Koska oldu. Takımın en üst lig olan Süper Lig'deki ilk yabancı transferi ise 1985-1986 sezonunda kadroya dahil edilen Alman futbolcu Jürgen Groh olarak tarihteki yerini aldı.

DOĞAN DÖNEMİNDE 35'İNCİ İMZA

Noah Saviolo transferi, kulüpte Mart 2023'te göreve gelen Başkan Ertuğrul Doğan döneminde gerçekleştirilen 35'inci yabancı transferi olma özelliğini taşıyor.

Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı sürecinde bordo-mavili ekip şu ana kadar; Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe, Oulai, Bouchouari, Muçi, Onana, Nwaiwu, Lovik, Cabral, Malinovsky ve son olarak Saviolo'yu kadrosuna dahil etti.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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