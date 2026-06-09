Trabzonspor'da 205. yabancı: Noah Saviolo

Trabzonspor, Portekiz'in Vitoria kulübünden 22 yaşındaki kanat oyuncusu Noah Saviolo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibinin 58 yıllık tarihindeki 205'inci yabancı oyuncusu olan Saviolo, aynı zamanda Başkan Ertuğrul Doğan döneminin 35'inci yabancı transferi olarak kayıtlara geçti.
PORTEKİZLİLERİN DÖRDÜNCÜ TEMSİLCİSİ
Kariyerine Türkiye'de devam edecek olan Noah Saviolo, Trabzonspor ile anlaşmaya varan dördüncü Portekizli futbolcu unvanını elde etti. Bordo-mavili takımda daha önce Portekizli isimlerden Joao Pereira, Jose Bosingwa ve Pedro Malheiro görev yapmıştı.
Kulüp tarihinde yabancı oyuncu tercihleri incelendiğinde ise zirvede Güney Amerika temsilcisi Brezilya yer aldı. Bugüne dek 18 Brezilyalı futbolcuyla sözleşme imzalayan Trabzonspor, Belçika'dan ise 9 oyuncuyu renklerine bağladı.
İLK YABANCI TRANSFERİ RUMEN KOSKA
Karadeniz ekibinin yabancı oyuncu serüveni 1970-1971 sezonunda Türkiye İkinci Futbol Ligi'nde mücadele ederken başladı. Trabzonspor'un tarihindeki ilk yabancı oyuncusu Rumen futbolcu Reculen Koska oldu. Takımın en üst lig olan Süper Lig'deki ilk yabancı transferi ise 1985-1986 sezonunda kadroya dahil edilen Alman futbolcu Jürgen Groh olarak tarihteki yerini aldı.
DOĞAN DÖNEMİNDE 35'İNCİ İMZA
Noah Saviolo transferi, kulüpte Mart 2023'te göreve gelen Başkan Ertuğrul Doğan döneminde gerçekleştirilen 35'inci yabancı transferi olma özelliğini taşıyor.
Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı sürecinde bordo-mavili ekip şu ana kadar; Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe, Oulai, Bouchouari, Muçi, Onana, Nwaiwu, Lovik, Cabral, Malinovsky ve son olarak Saviolo'yu kadrosuna dahil etti.
PORTEKİZLİLERİN DÖRDÜNCÜ TEMSİLCİSİ
Kariyerine Türkiye'de devam edecek olan Noah Saviolo, Trabzonspor ile anlaşmaya varan dördüncü Portekizli futbolcu unvanını elde etti. Bordo-mavili takımda daha önce Portekizli isimlerden Joao Pereira, Jose Bosingwa ve Pedro Malheiro görev yapmıştı.
Kulüp tarihinde yabancı oyuncu tercihleri incelendiğinde ise zirvede Güney Amerika temsilcisi Brezilya yer aldı. Bugüne dek 18 Brezilyalı futbolcuyla sözleşme imzalayan Trabzonspor, Belçika'dan ise 9 oyuncuyu renklerine bağladı.
İLK YABANCI TRANSFERİ RUMEN KOSKA
Karadeniz ekibinin yabancı oyuncu serüveni 1970-1971 sezonunda Türkiye İkinci Futbol Ligi'nde mücadele ederken başladı. Trabzonspor'un tarihindeki ilk yabancı oyuncusu Rumen futbolcu Reculen Koska oldu. Takımın en üst lig olan Süper Lig'deki ilk yabancı transferi ise 1985-1986 sezonunda kadroya dahil edilen Alman futbolcu Jürgen Groh olarak tarihteki yerini aldı.
DOĞAN DÖNEMİNDE 35'İNCİ İMZA
Noah Saviolo transferi, kulüpte Mart 2023'te göreve gelen Başkan Ertuğrul Doğan döneminde gerçekleştirilen 35'inci yabancı transferi olma özelliğini taşıyor.
Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı sürecinde bordo-mavili ekip şu ana kadar; Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe, Oulai, Bouchouari, Muçi, Onana, Nwaiwu, Lovik, Cabral, Malinovsky ve son olarak Saviolo'yu kadrosuna dahil etti.