Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçının iddaa oranları belli oldu.
Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da Trabzonspor - Beşiktaş derbisine bahis yapacak futbolseverler, %7 ekstra kazanç sağlayacak.
iddaa'da ev sahibi Trabzonspor'un galibiyetine 2.38 oran belirlenirken, konuk ekip Beşiktaş'ın oranı 2.51 olarak açıklandı. Derbinin berabere bitme ihtimaline 3.18'lık oran verildiği duyuruldu.
İki ezeli rakibin oynayacağı derbinin 2,5 Üst bitmesine 1.68 oran açıklanırken; 2,5 Alt bahisinin oranı 1.89 olarak ilan edildi.
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Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da Trabzonspor - Beşiktaş derbisine bahis yapacak futbolseverler, %7 ekstra kazanç sağlayacak.
iddaa'da ev sahibi Trabzonspor'un galibiyetine 2.38 oran belirlenirken, konuk ekip Beşiktaş'ın oranı 2.51 olarak açıklandı. Derbinin berabere bitme ihtimaline 3.18'lık oran verildiği duyuruldu.
İki ezeli rakibin oynayacağı derbinin 2,5 Üst bitmesine 1.68 oran açıklanırken; 2,5 Alt bahisinin oranı 1.89 olarak ilan edildi.
DEV MAÇA İDDAA.COM'DA OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN...
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