Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları

Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları açıklandı. Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da %7 ekstra daha yüksek oranlarla kazanma şansı seni bekliyor!

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları
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13 Nisan 2023 16:42
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçının iddaa oranları belli oldu.

Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da Trabzonspor - Beşiktaş derbisine bahis yapacak futbolseverler, %7 ekstra kazanç sağlayacak.

iddaa'da ev sahibi Trabzonspor'un galibiyetine 2.38 oran belirlenirken, konuk ekip Beşiktaş'ın oranı 2.51 olarak açıklandı. Derbinin berabere bitme ihtimaline 3.18'lık oran verildiği duyuruldu.

İki ezeli rakibin oynayacağı derbinin 2,5 Üst bitmesine 1.68 oran açıklanırken; 2,5 Alt bahisinin oranı 1.89 olarak ilan edildi.

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