'in 28. haftasındadeplasmandaile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı.Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 24. dakikada Djaniny ile 73. dakikada Bakasetas'tan geldi. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 39. dakikada Yusuf Erdoğan penaltıdan kaydetti.Bu sonucun ardından son 9 maçta 8. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 51 yaparken, son 5 maçta 4. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Kasımpaşa 29 puanda kaldı.Öte yandan Trabzonspor, tarihinde ilk kez İstanbul takımlarına konuk olduğu son 4 Süper Lig maçını kazandı.Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde Alanyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.Trabzonspor, son maçına göre ilk 11'de tek değişiklikle sahada yer aldı.Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, 27. haftada Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri maçın kadrosunda bulunan oyunculardan Flavio da Silva'yı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa karşısında bu futbolcunun yerine Abdulkadir Parmak'ı görevlendirdi.Trabzonspor müsabakaya Uğurcan Çakır, Marlon Xavier, Vitor Hugo, Edgar le, Serkan Asan, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Caleb Ekuban, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Samedo 11'i ile çıktı.Bordo-mavili takımın yedek kulübesinde ise Flavio'nun yanı sıra Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Yusuf Sarı, Lewis Baker, Yunus Mallı, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç ve Benik Afobe oturdu.Kasımpaşa'da ise geride kalan haftada Göztepe ile oynanan maçın kadrosunda 2 değişiklik yapıldı.Göztepe maçında kırmızı kart gören Derrick Luckassen ile gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Aytaç Kara, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı.Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, bu futbolcuların yerlerine Danny Drinkwater ile Dusko Tosic'e forma verdi.Bu arada Kasımpaşa'da devre arasında transfer edilen Drinkwater ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.Lacivert-beyazlı ekip maça Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Dusko Tosic, Tomas Brecka, Oussama Hadadi, Loret Sadiku, Danny Drinkwater, Haris Hajradinovic, Kristijan Bistrovic, Yusuf Erdoğan ve Kevin Varga ile çıktı.Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna dahil ettiği Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas, bordo-mavili forma altında gol sayısını 4'e çıkardı.Yunan oyuncu, Trabzonspor forması altında ligdeki Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep maçlarında da birer kez ağları havalandırmıştı.Anastasios Bakasetas, sezonun ilk yarısında görev aldığı Aytemiz Alanyaspor'da 7 kez topu filelerle buluşturmuştu.Karşılaşmada Trabzonspor'un diğer golünü atan Djaniny Semedo, ligdeki gol sayısını 4 yaptı.Müsabakada Kasımpaşa'nın kazandığı penaltıyı gole geçiren Yusuf Erdoğan, bu sezon ligdeki 7. golünü kaydetti.Lacivert-beyazlı takımın ligdeki en skorer oyuncu olan Yusuf Erdoğan, sezonun ilk yarısında deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 yendikleri maçta da bir kez topu filelere göndermişti.5. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Uğurcan'dan dönerek Varga'nın önüne düştü. Ceza sahası içi sağ çaprazdaki Macar oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.24. dakikada Trabzonspor öne geçti. Brecka'dan ceza sahası dışında topu kapan Djaniny, rakibini de çalımlayarak ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.38. dakika Kasımpaşa penaltı kazandı. Drinkwater ile paslaşan Yusuf Erdoğan ceza sahası içinde çizgiye indi ve penaltı noktasına doğru pasını çıkarmak istedi ancak meşin yuvarlak, topa müdahale etmeye çalışan Berat Özdemir'in eline çarptı. Hakem Abdulkadir Bitigen bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.39. dakikada penaltı atışını kullanan Yusuf Erdoğan, topu filelere gönderdi: 1-1.55. dakikada Hajradinovic ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır topu son anda kornere çeldi.60. dakikada Ekuban, Nwakaeme'nin sağdan pasında topu ceza sahası çizgisi üstünde göğsüyle kontrol ederek şutunu çekti ancak kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.61. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı kornerde arka direkte Djaniny topu Nwakaeme'nin önüne indirdi. Altı pastaki Nwakaeme'nin şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.69. dakikada Vitor Hugo'nun kendi yarı alanından gönderdiği pasta arkaya sarkıp kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.73. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Berat Özdemir'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'nin şutunda kalecinin müdahalesiyle havalanan ve ağlara doğru giden topu Tosic son anda çizgi üzerinden çıkardı. Dönen topu penaltı noktasında kontrol eden Bakasetas, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-2.Recep Tayyip ErdoğanAbdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, Mustafa SavranlarErtuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tosic (Dk. 90 Yasin Dülger), Brecka, Haddadi, Sadiku, Drinkwater (Dk. 69 Koomson), Hajradinovic (Dk. 86 Furkan Külekçi), Bistrovic, Yusuf Erdoğan, Varga (Dk. 86 Anıl Koç)Uğurcan Çakır, Marlon, Vitor Hugo, Edgar, Serkan Asan (Dk. 62 Yunus Mallı), Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Ekuban (Dk. 88 Afobe), Bakasetas, Nwakaeme (Dk. 89 Yusuf Sarı), Djaniny (Dk. 83 Baker)Dk. 24 Djaniny, Dk. 73 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 39 Yusuf Erdoğan (penaltıdan) (Kasımpaşa)Dk. 33 Hadergjonaj (Kasımpaşa), Dk. 78 Djaniny, 90+2 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)