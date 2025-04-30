Trabzonspor, Alanyaspor'a karşı temposuyla damga vurdu!

Trabzonspor, Alanyaspor mücadelesinde 117.923 koşu mesafesine ulaşarak, bu sezonki en tempolu maçlarından birisini oynadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Alanyaspor'a karşı temposuyla damga vurdu!
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30 Nisan 2025 13:09
Ligde nefes nefese geçen mücadelede Alanyaspor'u 4-3 yenen Trabzonspor, sadece skorla değil, sergilediği fiziksel performansla da alkış aldı. 117.923 metre koşu mesafesine ulaşan bordo-mavililer, bu sezonki en tempolu maçlarından birini oynarken, özellikle ikinci yarıdaki sprintlerle fark yarattı.

EN ÇOK MESAFE KAT EDEN VİSCA 

Mücadelede sahada en çok mesafe kat eden isim, 11.619 metre ile Edin Visca oldu. Tecrübeli oyuncu, 1.94 m/s ortalama hızıyla sahada sürekli hareket halindeydi. Okay Yokuşlu ve Batagov da 11 kilometreyi aştı.

BANZA 10 KİLOMETREYİ GEÇTİ, 10 SPRINT İLE RAKİBİ YORDU

Topa sahipken 40.200 metre, top rakipteyken ise 43.455 metre koşan Fırtına, hem savunmada hem de hücumda yoğun bir enerji ortaya koydu. Maçın en kritik aralığı 45-50. dakikalar arasıydı; bordo-mavililer, bu bölümde 6.098 metre koşarak baskıyı artırdı. Banza 10 kilometre koşu mesafesine ulaştı ve 10 sprint yaparak rakip savunmayı yıprattı. 

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