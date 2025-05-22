Trabzonspor'a Maestro önerisi

Bu sezon Süper Lig'e veda eden Adana Demirspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Maestro, menajerleri tarafından Trabzonspor'a önerildi. Bordo-Mavili ekibin de uzun süredir takibinde olan oyuncu için değerlendirme yaptığı öğrenildi.
Bonservis değeri 2,5 Milyon Euro olan Angolalı oyuncu bu sezon toplam 32 maçta görev yaptı. Asıl mevkisi önlibero olan Maestro aynı zamanda merkez orta saha olarak da görev yapabiliyor.
Teknik direktör Fatih Tekke'nin kararı ve mali şartların durumuna göre hareket edecek olan Bordo-Mavili ekibin, bonservis bedelinin uygun olması halinde 21 yaşındaki oyuncuyu transfer edebileceği öğrenildi. [Taka]
Bonservis değeri 2,5 Milyon Euro olan Angolalı oyuncu bu sezon toplam 32 maçta görev yaptı. Asıl mevkisi önlibero olan Maestro aynı zamanda merkez orta saha olarak da görev yapabiliyor.
Teknik direktör Fatih Tekke'nin kararı ve mali şartların durumuna göre hareket edecek olan Bordo-Mavili ekibin, bonservis bedelinin uygun olması halinde 21 yaşındaki oyuncuyu transfer edebileceği öğrenildi. [Taka]
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