Trabzonspor'a 3'üncü Ukraynalı Zubkov

Trabzonspor'un 3'üncü Ukraynalısı Oleksandr Zubkov oldu. Bordo-mavililer, Shaktar Donetsk'in sağ kanat oyuncusu ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'a 3'üncü Ukraynalı Zubkov
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29 Ocak 2025 01:01
Son güncelleme 29 Ocak 2025 01:08
Trabzonspor transferde rotayı Ukrayna'ya çevirdi.

2024-25 ara transfer döneminde ilk hamlesini Shakhtar Donetsk'in genç oyuncusu Dnylo Sikan ile yapan bordo-mavililerin, yine aynı takımdan sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov ile de büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

1,82 boyunda ve 28 yaşında olan tecrübeli oyuncunun transferinin Shakthar Donetsk'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynayacağı maçtan sonra resmi olarak açıklanması bekleniyor.

BU SEZON ZUBKOV

Shaktar Donetsk'in Ukraynalı milli futbolcusu bu sezon 19 maçta forma giydi. Zubkov, bu maçlardan 16'sında ilk 11'de başlarken, 5 maçta sonradan oyuna dahil oldu. 28 yaşındaki başarılı oyuncu söz konusu maçlarda 7 gol 4 asist üretti. Zubkov 2 gol ve 1 asisti UEFA Şampiyonlar Lig'inde kaydetti.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

Piyasa değeri 8 milyon Euro olan başarılı oyuncunun kulübü Shaktar ile sözleşmesi 30 haziran 2027'de bitiyor.

 

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