Trabzonspor, 4 eksikle Adana Demirspor deplasmanında

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, 4 eksikle Adana Demirspor deplasmanında
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18 Nisan 2025 14:10
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Ligde geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-0 yenen bordo-mavililer, çıkışını Adana Demirspor'u karşısında sürdürmek istiyor.

Ligde 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan 9. sıradaki Karadeniz ekibi, küme düşmesi kesinleşen son sıradaki rakibini karşısında 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

4 EKSİK BULUNUYOR

Trabzonspor'da Denis Draguş, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı ve Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

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