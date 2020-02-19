Trabzon'da altın adamlar; Sörloth & Uğurcan

Trabzonspor, Süper Lig'de yoluna doludizgin devam ediyor. Üst üste 6 maç kazanarak liderlik koltuğuna yükselen bordo-mavililer, son Sivasspor mücadelesiyle de iddiasını daha da güçlü gösterdi.Ligde bir maç eskiği olmasına rağmen liderlik koltuğunda oturan Karadeniz ekibinde kaleci Uğurcan Çakır ve forvet Alexander Sörloth yıldızlarını her hafta parlatıyor. Uğurcan ise 20 maçta kalesinde 20 gol gördü.Ligde Fernando Muslera ile beraber en az gol yiyen kalecilerden biri olan Uğurcan, istatistikleriyle de dikkat çekiyor. 23 yaşındaki eldiven ceza sahası dışından yakaladığı yüzde 97'lik kurtarış oranıyla ligin bu alanda en iyisi oldu. Kurtarış yüzdesinde de yüzde 78'e yükselen genç kaleci, performansıyla alkış alıyor. Başta büyük maçlar olmak üzere kritik anlarda hep sahneye çıkan ve sorumluluk alan Uğurcan Çakır, zirve yarışında takım arkadaşlarını ayakta tutuyor.Trabzonspor'un bir diğer parlayan futbolcusu Alexander Sörloth oldu. Crystal Palace'tan satın alma opsiyonuyla kiralanan Sörloth, sezon başından beri lige damga vuruyor. Norveçli forvet, 21 maçta 17 gol attı, 6 asist yaptı. Gol krallığı koltuğunda oturan 23 yaşındaki oyuncu, maç başına 2.7'lik şut ortalamasıyla gücünü ortaya koydu.Hava topu kapma mücadelesinde de 3.1'lik ortalamaya sahip olan Sörloth, toplamda ise 33 resmi maçta 22 gol atıp, 7 asist buldu. 23 yaşında olan iki yıldız, aynı zamanda Avrupa'nın birçok kulübü tarafından bizzat izletiliyor. Hem Uğurcan hem de Sörloth, Premier Lig ekipleri başta olmak üzere çeşitli Avrupa kulüplerinin scoutlarının radarında duruyor.Lider Trabzonspor, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde yer alan 7 takımın birbirleriyle oynadığı karşılaşmalarda da en çok puan toplayan takım oldu. Bir maç eksiği bulunan 44 puanlı lider Trabzonspor, 22 haftalık bölümde zirve için mücadele veren rakiplerinden Başakşehir, Galatasaray, Sivasspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda 15 puan topladı.Bordo-mavililer, 1.87 puan ortalaması ile bu takımların birbirleriyle oynadığı karşılaşmalar baz alındığında, en çok puan toplayan takım oldu. Ligin ilk yarısında 1-1 berabere kaldığı Fenerbahçe'yi ikinci maçta 2-1 mağlup eden, ilk yarıda 2-1 yenildiği Sivasspor'u ikinci maçta 2-1 ile geçen, Beşiktaşa karşı ilk maçı 4-1 kazanan, Başakşehir ile ilk yarıda oynanan karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılan, Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden ve Galatasaray ile de 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, söz konusu 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 15 puan topladı.Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa'nın takıma verdiği katkı alkış alıyor. Hem saha içi hem de saha dışında arkadaşlarına büyük destek sağlayan Arjantinli orta saha artık kulübün simgeleşen isimlerinden oldu.Bordo-mavililer sezon sonunda şampiyonluğun gelmesi halinde Sosa'nın tamamen bir efsane gibi anılacağını vurguluyor.