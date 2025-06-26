Trabzon'da Bisiklet ve Festival Coşkusu: Gran Fondo 5 Temmuz'da Start Alıyor

Trabzon'da 5 Temmuz'da Gran Fondo bisiklet yarışları gerçekleştirilecek.Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu destekleriyle 78 Event tarafından organize edilen yarışların, Kahramanmaraş Caddesi'nden start alacağı belirtildi.Aynı gün başlayacak Trabzon Kültür Yolu Festivali ile şehrin spor ve kültürün enerjisini bir arada yaşayacağı vurgulanan açıklamada, katılımcıların yarış heyecanını festival coşkusuyla taçlandıracağının altı çizildi.Organizasyonun,ve "vizyonu ile hem yerel spor kültürünü canlandırmayı hem de şehri ulusal ve uluslararası spor turizmiyle buluşturmayı amaçladığına dikkat çekilen açıklamada, bisiklet severler, spor ve turizmi buluşturan yarışlara davet edildi.Şehirde ziyaret edilebilecek tarihi ve kültürel yerlerin yanı sıra yöresel lezzetlere ilişkin tavsiyelere de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Bisiklet tutkunlarını Trabzon'da ilk kez buluşturacak Gran Fondo Trabzon deneyimi için kayıtların 1 Temmuz'da sona ereceği belirtilen açıklamada, yarışa katılmak ve Trabzon'u pedallarla keşfetmek isteyenlerinadresinden kayıt yaptırabileceği bilgisi paylaşıldı.