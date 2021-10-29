Trabzon'da 29 Ekim coşkusu

Trabzonspor taraftarları, Rizespor maçına yoğun ilgi gösterdi.
Taraftar grupları maçı doğu tribününde birlikte izlerken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrakları dağıtıldı. Taraftarlar maç öncesinde Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.
Çaykur Rizesporlu futbolcular, seremoniye Türk bayraklarıyla çıktı.
Taraftar grupları maçı doğu tribününde birlikte izlerken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrakları dağıtıldı. Taraftarlar maç öncesinde Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.
Çaykur Rizesporlu futbolcular, seremoniye Türk bayraklarıyla çıktı.