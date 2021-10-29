Trabzon'da 29 Ekim coşkusu

Trabzonspor taraftarları, tribünlerde bayraklarla harika görüntüler oluşturdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Abone Ol
Trabzon'da 29 Ekim coşkusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2021 20:12
Trabzonspor taraftarları, Rizespor maçına yoğun ilgi gösterdi.

Taraftar grupları maçı doğu tribününde birlikte izlerken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrakları dağıtıldı. Taraftarlar maç öncesinde Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Çaykur Rizesporlu futbolcular, seremoniye Türk bayraklarıyla çıktı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.