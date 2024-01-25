Totti'nin oğlu Rayo Vallecano'ya gitti

Francesco Totti, Vallecas Spor Kompleksi'nde oğluna kulüpteki ilk gününde eşlik etti ve birçok genç ve A takım oyuncusunun hatıra fotoğrafı çektirme isteğini geri çevirmedi.

İtalyan efsane futbolcu Francesco Totti'nin oğlu Cristian, İspanya ekibi Rayo Vallecano'ya imza attı.İtalyan kulübü Frosinone'den sezon sonuna kadar kiralık olarak gelen Cristian, sezon sonunda kariyeriyle ilgili yeni kararlar verecek. 18 yaşındaki genç oyuncu Rayo'nun alt yaş kategorilerinde forma giyecek.Cristian, Totti'nin ilk oğlu ve geçen yaz Frosinone'ye transfer olana kadar Roma'nın genç takımlarında oynadı. Rayo'ya transferiyle birlikte forvet oyuncusu, profesyonel kariyerine adım atmak için yeni bir hamle yapmış oldu.İtalyan basınına göre Cristian, prensipte kulübün alt kategorileri için imza atmış olsa da, Rayo Vallecano'nun A takımıyla çalıştı.