Totti'nin oğlu Rayo Vallecano'ya gitti

Francesco Totti'nin oğlu Cristian, İspanya ekibi Rayo Vallecano'ya imza attı.

, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Totti'nin oğlu Rayo Vallecano'ya gitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2024 15:28
İtalyan efsane futbolcu Francesco Totti'nin oğlu Cristian, İspanya ekibi Rayo Vallecano'ya imza attı.

İtalyan kulübü Frosinone'den sezon sonuna kadar kiralık olarak gelen Cristian, sezon sonunda kariyeriyle ilgili yeni kararlar verecek. 18 yaşındaki genç oyuncu Rayo'nun alt yaş kategorilerinde forma giyecek.

Francesco Totti, Vallecas Spor Kompleksi'nde oğluna kulüpteki ilk gününde eşlik etti ve birçok genç ve A takım oyuncusunun hatıra fotoğrafı çektirme isteğini geri çevirmedi.
Cristian, Totti'nin ilk oğlu ve geçen yaz Frosinone'ye transfer olana kadar Roma'nın genç takımlarında oynadı. Rayo'ya transferiyle birlikte forvet oyuncusu, profesyonel kariyerine adım atmak için yeni bir hamle yapmış oldu.

İtalyan basınına göre Cristian, prensipte kulübün alt kategorileri için imza atmış olsa da, Rayo Vallecano'nun A takımıyla çalıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery