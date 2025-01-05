Tottenham, yeni kalecisini açıkladı!

Tottenham, Slavia Prag'dan Çek kaleci Antonin Kinsky'yi transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; tottenhamhotspur.com
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Tottenham, yeni kalecisini açıkladı!
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05 Ocak 2025 12:47
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Çekya'nın Slavia Prag takımından genç kaleci Antonin Kinsky'yi kadrosuna kattı.

Tottenham Kulübü, 21 yaşındaki Çek file bekçisi ile 2031 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. İngiliz ekibi, genç kaleci için 16 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Dukla Prag altyapısında yetişen Kinsky, 2021'de Slavia Prag'a imza attı.

Geçmiş yıllarda ülkesinin Vyskov ve Pardubice ekiplerinde kiralık olarak görev yapan genç kaleci, bu sezon Slavia Prag kalesini devraldı.

Kinsky, bu sezon Slavia Prag'da çıktığı 29 maçın 14'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

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