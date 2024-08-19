Tottenham, ilk maçta 1 puana razı oldu!

Premier Lig 1. hafta maçında Tottenham, deplasmanda Leicester ile karşılaştı. King Power Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.
Tottenham, 29. dakikada Pedro Porro'nun golüyle öne geçti. Leicester, 57. dakikada Jamie Vardy ile beraberliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Tottenham ve Leicester City, yeni sezona 1 puanla başladı.
Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Everton ile oynayacak. Leicester ise Fulham deplasmanına gidecek.
Tottenham, 29. dakikada Pedro Porro'nun golüyle öne geçti. Leicester, 57. dakikada Jamie Vardy ile beraberliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Tottenham ve Leicester City, yeni sezona 1 puanla başladı.
Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Everton ile oynayacak. Leicester ise Fulham deplasmanına gidecek.
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