Tottenham, ilk maçta 1 puana razı oldu!

Premier Lig 1. hafta maçında Tottenham, deplasmanda Leicester ile 1-1 berabere kaldı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tottenham, ilk maçta 1 puana razı oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2024 23:59
Premier Lig 1. hafta maçında Tottenham, deplasmanda Leicester ile karşılaştı. King Power Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Tottenham, 29. dakikada Pedro Porro'nun golüyle öne geçti. Leicester, 57. dakikada Jamie Vardy ile beraberliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Tottenham ve Leicester City, yeni sezona 1 puanla başladı.

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Everton ile oynayacak. Leicester ise Fulham deplasmanına gidecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery