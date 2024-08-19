Tottenham, ilk maçta 1 puana razı oldu!

Premier Lig 1. hafta maçında Tottenham, deplasmanda Leicester ile karşılaştı. King Power Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.



Tottenham, 29. dakikada Pedro Porro'nun golüyle öne geçti. Leicester, 57. dakikada Jamie Vardy ile beraberliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.



Bu sonucun ardından Tottenham ve Leicester City, yeni sezona 1 puanla başladı.



Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Everton ile oynayacak. Leicester ise Fulham deplasmanına gidecek.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU