Tottenham, Brighton'a karşı istediğini aldı!

İngiltere Premier Lig'de haftanın zorlu mücadelesinde Tottenham ile Brighton & Hove Albion karşılaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; tottenhamhotspur.com
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Tottenham, Brighton'a karşı istediğini aldı!
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10 Şubat 2024 20:09
İngiltere Premier Lig'de 24. hafta maçında Tottenham ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi. Maçta Brighton & Hove Albion öne geçti, Tottenham buna rağmen kazanmayı başardı. 

Brighton & Hove Albion'ın golünü 17. dakikada penaltıdan Pascal Gross kaydetti.

Tottenham'ın golleri 61. dakikada Pape Sarr ve 90+2. dakikada Brennan Johnson'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Tottenham puanını 48'e yükseltti. Brighton & Hove Albion

İngiltere Premier Lig'de bir sonraki hafta Tottenham, Wolverhampton'ı ağırlayacak. Brighton & Hove Albion, Sheffield United deplasmanına çıkacak.

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