James Maddison attı, Tottenham farkı 2'ye çıkardı! pic.twitter.com/jdhNfWa02N



— Sporxtv (@sporxtv) May 1, 2025

James Maddison attı, Tottenham farkı 2'ye çıkardı! pic.twitter.com/jdhNfWa02N



— Sporxtv (@sporxtv) May 1, 2025

🥶Ceza sahası içinde çok soğukkanlı; Ulrik Saltnes! pic.twitter.com/qg2cOICHiI



— Sporxtv (@sporxtv) May 1, 2025

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Tottenham, sahasında Bodo/Glimt'i konuk etti.Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tottenham, 3-1 kazandı.Tottenham'a galibiyeti getiren golleri, maçın henüz 40. saniyesinde, 34. dakikadave ikinci yarıda 61. dakikada penaltı noktasındankaydetti.Konuk ekibin tek golünü ise 83. dakikadakaydetti.Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs'ta Bodo/Glimt'in ev sahipliğinde oynanacak.Tur atlayan takım, Athletic Bilbao - Manchester United eşleşmesinin kazananı ile oynayacak finalde kozlarını paylaşacak.Karşılaşmanın henüz 40. saniyesinde Tottenham, sağ kanattan Kulusevski'nin ortasıyla etkili geldi. Ceza sahasında topa yükselen Richarlison, meşin yuvarlağı arka direğe çevirdi. O noktada boş kalan Brennan Johnson, yaptığı şık kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Tottenham'da Pedro Porro, kendi yarı sahasının sağından gönderdiği uzun pasla James Maddison'ı harika bir şekilde gördü. Gelen topu mükemmel bir kontrolle önüne alan Maddison, kalesinden çıkan kaleciyi sağ ayağıyla avlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.Tottenham'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken topa hareketlenmek isteyen Romero, Sjovold'un müdahalesi ile yerde kaldı. VAR, hakem Sanchez'i pozisyonu incelemesi için monitöre davet etti. İncelemenin ardından Tottenham penaltı kazandı.61. dakikada penaltının başına geçen Dominic Solanke, topu ve kaleci Haikin'i ayrı köşelere gönderdi.Bodo/Glimt atağında ceza alanı içinde şık bir hareket ile topu önüne alan Saltnes, yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Çektiği şut Bentancur'dan sekerek ağlarla buluştu.