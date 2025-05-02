UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Tottenham, sahasında Bodo/Glimt'i konuk etti.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tottenham, 3-1 kazandı.
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri, maçın henüz 40. saniyesinde Brennan Johnson, 34. dakikada James Maddison ve ikinci yarıda 61. dakikada penaltı noktasından Dominic Solanke kaydetti.
Konuk ekibin tek golünü ise 83. dakikada Ulrik Saltnes kaydetti.
Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs'ta Bodo/Glimt'in ev sahipliğinde oynanacak.
Tur atlayan takım, Athletic Bilbao - Manchester United eşleşmesinin kazananı ile oynayacak finalde kozlarını paylaşacak.
PERDEYİ 40. SANİYEDE JOHNSON AÇTI
Karşılaşmanın henüz 40. saniyesinde Tottenham, sağ kanattan Kulusevski'nin ortasıyla etkili geldi. Ceza sahasında topa yükselen Richarlison, meşin yuvarlağı arka direğe çevirdi. O noktada boş kalan Brennan Johnson, yaptığı şık kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Tottenham'da Pedro Porro, kendi yarı sahasının sağından gönderdiği uzun pasla James Maddison'ı harika bir şekilde gördü. Gelen topu mükemmel bir kontrolle önüne alan Maddison, kalesinden çıkan kaleciyi sağ ayağıyla avlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Tottenham'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken topa hareketlenmek isteyen Romero, Sjovold'un müdahalesi ile yerde kaldı. VAR, hakem Sanchez'i pozisyonu incelemesi için monitöre davet etti. İncelemenin ardından Tottenham penaltı kazandı.
SOLANKE, PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ
61. dakikada penaltının başına geçen Dominic Solanke, topu ve kaleci Haikin'i ayrı köşelere gönderdi.
Bodo/Glimt atağında ceza alanı içinde şık bir hareket ile topu önüne alan Saltnes, yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Çektiği şut Bentancur'dan sekerek ağlarla buluştu.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tottenham, 3-1 kazandı.
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri, maçın henüz 40. saniyesinde Brennan Johnson, 34. dakikada James Maddison ve ikinci yarıda 61. dakikada penaltı noktasından Dominic Solanke kaydetti.
Konuk ekibin tek golünü ise 83. dakikada Ulrik Saltnes kaydetti.
Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs'ta Bodo/Glimt'in ev sahipliğinde oynanacak.
Tur atlayan takım, Athletic Bilbao - Manchester United eşleşmesinin kazananı ile oynayacak finalde kozlarını paylaşacak.
PERDEYİ 40. SANİYEDE JOHNSON AÇTI
Karşılaşmanın henüz 40. saniyesinde Tottenham, sağ kanattan Kulusevski'nin ortasıyla etkili geldi. Ceza sahasında topa yükselen Richarlison, meşin yuvarlağı arka direğe çevirdi. O noktada boş kalan Brennan Johnson, yaptığı şık kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
MADDİSON, FARKI 2'YE ÇIKARDI
🔥Tottenham, 40. saniyede öne geçti! pic.twitter.com/H4EdMTv95s
— Sporxtv (@sporxtv) May 1, 2025
Tottenham'da Pedro Porro, kendi yarı sahasının sağından gönderdiği uzun pasla James Maddison'ı harika bir şekilde gördü. Gelen topu mükemmel bir kontrolle önüne alan Maddison, kalesinden çıkan kaleciyi sağ ayağıyla avlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
TOTTENHAM, PENALTI KAZANDI
James Maddison attı, Tottenham farkı 2'ye çıkardı! pic.twitter.com/jdhNfWa02N
— Sporxtv (@sporxtv) May 1, 2025
Tottenham'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken topa hareketlenmek isteyen Romero, Sjovold'un müdahalesi ile yerde kaldı. VAR, hakem Sanchez'i pozisyonu incelemesi için monitöre davet etti. İncelemenin ardından Tottenham penaltı kazandı.
SOLANKE, PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ
61. dakikada penaltının başına geçen Dominic Solanke, topu ve kaleci Haikin'i ayrı köşelere gönderdi.
SON SÖZ BODO/GLİMT'TEN
James Maddison attı, Tottenham farkı 2'ye çıkardı! pic.twitter.com/jdhNfWa02N
— Sporxtv (@sporxtv) May 1, 2025
Bodo/Glimt atağında ceza alanı içinde şık bir hareket ile topu önüne alan Saltnes, yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Çektiği şut Bentancur'dan sekerek ağlarla buluştu.
🥶Ceza sahası içinde çok soğukkanlı; Ulrik Saltnes! pic.twitter.com/qg2cOICHiI
— Sporxtv (@sporxtv) May 1, 2025