Tottenham, Bodo/Glimt karşısında avantajı kaptı!

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Tottenham, sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tottenham, Bodo/Glimt karşısında avantajı kaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2025 00:04
Son güncelleme 02 Mayıs 2025 00:50
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Tottenham, sahasında Bodo/Glimt'i konuk etti.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tottenham, 3-1 kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri, maçın henüz 40. saniyesinde Brennan Johnson, 34. dakikada James Maddison ve ikinci yarıda 61. dakikada penaltı noktasından Dominic Solanke kaydetti.

Konuk ekibin tek golünü ise 83. dakikada Ulrik Saltnes kaydetti.

Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs'ta Bodo/Glimt'in ev sahipliğinde oynanacak.

Tur atlayan takım, Athletic Bilbao - Manchester United eşleşmesinin kazananı ile oynayacak finalde kozlarını paylaşacak.

PERDEYİ 40. SANİYEDE JOHNSON AÇTI

Karşılaşmanın henüz 40. saniyesinde Tottenham, sağ kanattan Kulusevski'nin ortasıyla etkili geldi. Ceza sahasında topa yükselen Richarlison, meşin yuvarlağı arka direğe çevirdi. O noktada boş kalan Brennan Johnson, yaptığı şık kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. MADDİSON, FARKI 2'YE ÇIKARDI

Tottenham'da Pedro Porro, kendi yarı sahasının sağından gönderdiği uzun pasla James Maddison'ı harika bir şekilde gördü. Gelen topu mükemmel bir kontrolle önüne alan Maddison, kalesinden çıkan kaleciyi sağ ayağıyla avlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. TOTTENHAM, PENALTI KAZANDI

Tottenham'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken topa hareketlenmek isteyen Romero, Sjovold'un müdahalesi ile yerde kaldı. VAR, hakem Sanchez'i pozisyonu incelemesi için monitöre davet etti. İncelemenin ardından Tottenham penaltı kazandı.

SOLANKE, PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

61. dakikada penaltının başına geçen Dominic Solanke, topu ve kaleci Haikin'i ayrı köşelere gönderdi. SON SÖZ BODO/GLİMT'TEN

Bodo/Glimt atağında ceza alanı içinde şık bir hareket ile topu önüne alan Saltnes, yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Çektiği şut Bentancur'dan sekerek ağlarla buluştu.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.