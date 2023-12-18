TOSFED'den İstanbuk Park'taki kiracı firmaya "süresi doldu" uyarısı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), İstanbul Park'taki kira sözleşmesi biten firmanın, ihtar süresi dolmasına rağmen pisti boşaltmadığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TOSFED'den İstanbuk Park'taki kiracı firmaya 'süresi doldu' uyarısı
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18 Aralık 2023 15:27
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), İstanbul Park'taki kira sözleşmesi biten firmanın, ihtar süresi dolmasına rağmen pisti boşaltmadığını belirtti.

TOSFED, sosyal medya platformu X'ten "Süre doldu" başlığıyla yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğünün ilgili şirkete yönelik tahliye kararını paylaştı.

Açıklamada, "Vakıflar Genel Müdürlüğünün Tuzla Kaymakamlığına yazdığı yazıda işgalci olduğu resmi yazı ile belgelenen Intercity, ihtar süresinin bugün itibarıyla bitmesine rağmen pisti boşaltmayarak kanunu ve hukuku hiçe saymakta, milli sporcuların İstanbul Park'a girişine engel olmakta ve kamuyu zarara uğratmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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