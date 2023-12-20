Torrey Craig 8-10 hafta arası yok

Chicago Bulls, forvet Torrey Craig'in sağ plantar fasyasındaki burkulma nedeniyle yaklaşık 8 ila 10 hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Torrey Craig 8-10 hafta arası yok
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20 Aralık 2023 14:00
Chicago Bulls, forvet Torrey Craig'in sağ plantar fasyasındaki burkulma nedeniyle yaklaşık 8 ila 10 hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Craig, Cumartesi günü Miami Heat'e karşı oynanan maçın ikinci çeyreğinde sakatlanmış ve Salı günü Chicago'da MR çektirmeden önce, Pazartesi günkü Philadelphia 76ers maçına çıkmamıştı.

Craig'in rehabilitasyona başlayabilmesi için dört haftalık bir hareketsiz kalma süresi olması gerektiği ve bunun da ek olarak dört ila altı hafta daha gerektireceği kaydedildi.

Salı günü 33 yaşına giren Craig, bu sezon Bulls'a serbest oyuncu olarak katıldıktan sonra 27 maçta oynamış ve 6.1 sayı ile 4.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

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