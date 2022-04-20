Torino'dan Attila Szalai hamlesi!

İtalyan ekibi Torino'nun Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Attila Szalai için sarı lacivertlilerin kapısını çaldığı belirtildi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Torino'dan Attila Szalai hamlesi!
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20 Nisan 2022 13:34
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan Attila Szalai için İtalyan ekibi Torino'dan hamle geldi.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı mücadelede Torino, Attila Szalai'yi scout ekiplerine takip ettirmişti. İtalan ekibinin transfer teklifi için sezon bitimini beklemesi bekleniyordu. Ancak Çizme temsilcisi elini çabuk tuttu ve sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı. Torino, Macar savunmacının şartlarını sordu.

Macar savunmacı bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 42 maçta 1 gol ve 2 asist yaptı.

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