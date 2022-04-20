Torino'dan Attila Szalai hamlesi!

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan Attila Szalai için İtalyan ekibi Torino'dan hamle geldi.



Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı mücadelede Torino, Attila Szalai'yi scout ekiplerine takip ettirmişti. İtalan ekibinin transfer teklifi için sezon bitimini beklemesi bekleniyordu. Ancak Çizme temsilcisi elini çabuk tuttu ve sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı. Torino, Macar savunmacının şartlarını sordu.



Macar savunmacı bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 42 maçta 1 gol ve 2 asist yaptı.





İLGİLİ VİDEO