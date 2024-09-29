Toprak Razgatlıoğlu'nun Portekiz hedefi!

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın bitimine son iki ayak kala liderliğini koruyan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, tek hedefinin Portekiz yarışlarında birincilik kürsüsüne çıkmak olduğunu söyledi.



Razgatlıoğlu, 6 Eylül'de Fransa'daki yarışlar öncesinde geçirdiği kazanın üç hafta sonrasında İspanya'nın Aragon pistiyle geri döndüğü üç yarışta art arda 2'ncilikler alarak en yakın rakibi İtalyan Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını 39'a çıkardı.



Aragon'daki yarışların ardından Razgatlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada "İlk günden beri hedefimiz birincilikti ama gerçekten rakipler zorluydu. Özellikle Ducati'nin bu pistteki avantajı gerçekten bizi çok zorladı. Özellikle Alvaro Bautista bu pistte senelerdir çok güçlü, her zaman birinci luyor. Düne göre bugün o da kendini geliştirmiş. Bugün gerçekten çok hızlı başladı ve hızlı bitirdi." dedi.



"Mutluyum çünkü elimden gelenin en iyisini yaptım"



Yarışın başından sonuna kadar Bautista'yı takip eden Razgatlıoğlu, "Son turlara doğru artık arka lastiğin kayması sonucu gerilemeye başladık. Ve o hızlandı. Daha sonrasında yapacağım bir şey kalmadı. Çünkü zorlasan da bir şey değişmiyor. Ön lastik seçimim bu sefer çok doğruydu. tamamen istediğim gibiydi ama arka lastik Ducati kadar dayanmıyor. Ama mutluyum çünkü elimden gelenin en iyisini yaptım." şeklinde konuştu.



"(Fransa'daki) O büyük kazanın ardından üç hafta sonra tekrar motora binip bu derecelerle aslında hafta sonunu kapatmak çok güzel bir şey." diyen milli motosikletçi, "Aragon'a gelmeden önce Bulega ile puan farkı 13'tü, şimdi 39 oldu. İnşallah kalan iki ayakta elimizden geleni yapacağız. Portekiz'deki yarışta da birincilikleri inşallah tekrardan sıralarız. Çünkü Estoril sevdiğim bir pist. Orada güzel şeyler olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"İkinci olmak gerçekten artık beni üzmeye başladı"



"Aklından şu anda (dünya şampiyonu olmak üzereyim) diye geçiyor mu?" sorusuna ise Razgatlıoğlu şu cevabı verdi:



"Yok. Onu düşünmüyorum. Çünkü düşündüğün zaman stresli oluyor. Yarıştan yarışa daha çok bakıyorum, şu andaki odak noktam tamamen Portekiz'deki yarışı kazanmak. İnşallah orada 3'te 3 yaptıktan sonra zaten İspanya'ya (Jerez pisti) şampiyon olmaya gideceğiz. O yüzden benim için önemli olan o yarışlarda birinci olmak. Çünkü, hep birinci olup sonrasında ikinci olmak gerçekten artık beni üzmeye başlıyor. O yüzden tekrardan bir birinciliğe çıkmam gerekiyor. En büyük hedefim Portekiz'de birincilik basamağına çıkmak."



Bu sezon Superbike yarışlarında toplamda 21 kez podyuma çıkan Razgatlıoğlu, 15 kez birincilik, 4 kez ikincilik, 2 kez üçüncülük aldı.



Dünya Superbike Şampiyonası 11-13 Ekim Estoril (Portekiz) ve 18-20 Ekim Jerez (İspanya) ayakları ile sona erecek.



Razgatlıoğlu'nun Estoril'de dünya şampiyonluğunu ilan etme olasılığı bulunuyor



