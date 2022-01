Toprak Razgatlıoğlu, '1' numara ile yarışacak

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 33 yıllık tarihinin ilk Türk şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2022 sezonunda şampiyonlara verilen "1" numara ile yarışacak.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonalarında mücadele edecek sporcuları açıkladı.



Dünya Superbike Şampiyonası'nın 33 yıllık tarihinde geçtiğimiz sezon şampiyon olan ilk Türk sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 sezonunda organizasyonda "1" numara ile yarışacak.



Dünya Supersport Şampiyonası'nda ise bu sezon iki milli motosikletçi Can Öncü "61" numara ile 3. sezonuna hazırlanırken, milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise "54" numarayla ilk kez bu sınıfta Türkiye'yi temsil edecek.



Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2022 sezonu 8-10 Nisan tarihlerinde İspanya'da start alacak.



2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak pilotlar ve yarıştığı numaralar şöyle:



1 - Toprak Razgatlıoğlu (TUR) / Pata Yamaha with Brixx WorldSBK



3 - Kohta Nozane (JPN) / GRT Yamaha WorldSBK Team



5 - Philipp Öttl (GER) / Team Goeleven



7 - Iker Lecuona (ESP) / Team HRC



19 - Alvaro Bautista (ESP) / Aruba.It Racing - Ducati



21 - Michael Rinaldi (ITA) / Aruba.It Racing - Ducati



22 - Alex Lowes (GBR) / Kawasaki Racing Team WorldSBK



65 - Jonathan Rea (GBR) / Kawasaki Racing Team WorldSBK



45 - Scott Redding (GBR) / BMW Motorrad WorldSBK Team



60 - Michael van der Mark (NED) / BMW Motorrad WorldSBK Team



55 - Andrea Locatelli (ITA) / Pata Yamaha with Brixx WorldSBK



97 - Xavi Vierge (ESP) / Team HRC



31 - Garrett Gerloff (USA) / GRT Yamaha WorldSBK Team



47 - Axel Bassani (ITA) / Motocorsa Racing



44 - Lucas Mahias (FRA) / Kawasaki Puccetti Racing



29 - Luca Bernardi (SMR) / Barni Spark Racing Team



52 - Oliver König (CZE) / Orelac Racing Verdnatura



23 - Christophe Ponsson (FRA) / Gil Motor Sport-Yamaha



35 - Hafizh Syahrin Bin Abdullah (MAS) / MIE Racing Honda Team



36 - Leandro Mercado (ARG) / MIE Racing Honda Team



50 - Eugene Laverty (IRL) / Bonovo Action BMW



76 - Loris Baz (FRA) / Bonovo Action BMW



32 - Isaac Viñales (ESP) / Motoxracing WorldSBK Team



2022 Dünya Supersport'ta yarışacak pilotlar ve numaraları da şöyle:



61- Can Öncü (TUR) / Kawasaki Puccetti Racing



54- Bahattin Sofuoğlu (TUR) / MV Agusta Reparto Corse



55- Yari Montella (ITA) / Kawasaki Puccetti Racing



66- Niki Tuuli (FIN) / MV Agusta Reparto Corse



24- Leonardo Taccini (ITA) / Ten Kate Racing Yamaha



77- Dominique Aegerter (SUI) / Ten Kate Racing Yamaha



7 - Lorenzo Baldassarri (ITA) / Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team



56 - Peter Sebestyen (HUN) / Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team



16 - Jules Cluzel (FRA) / GMT94 Yamaha



94 - Andy Verdoia (FRA) / GMT94 Yamaha



73- Maximilian Kofler (AUT) / CM Racing



3 - Raffaele De Rosa (ITA) / Ducati Orelac Racing Verdnatura



52 - Patrick Hobelsberger (GER) / Kallio Racing



88- Alessandro Zetti (ITA) / Kallio Racing



28- Glenn van Straalen (NED) / EAB Racing Team



25 - Marcel Brenner (SUI) / VFT Racing



9 - Kyle Smith (GBR) / VFT Racing



10 - Unai Orradre (ESP) / Yamaha MS Racing



50 - Ondrej Vostatek (CZE) / Yamaha MS Racing



6 - Jeffrey Buis (NED) / Motozoo Racing by Puccetti



21- Benjamin Currie (AUS) / Motozoo Racing by Puccetti



64 - Federico Caricasulo (ITA) / Althea Racing



11- Nicolo Bulega (ITA) / Aruba.it Racing WorldSSP Team



32- Oliver Bayliss (AUS) / Barni Spark Racing Team



12- Filippo Fuligni (ITA) / D34G Racing



22- Federico Fuligni (ITA) / D34G Racing



38- Hannes Soomer (EST) / Dynavolt Triumph



62- Stefano Manzi (ITA) / Dynavolt Triumph



99- Adrian Huertas (ESP) / MTM Kawasaki



69 - Thomas Booth-Amos (GBR) / Prodina Racing WorldSSP





