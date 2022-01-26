Toprak Razgatlıoğlu, '1' numara ile yarışacak

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 33 yıllık tarihinin ilk Türk şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2022 sezonunda şampiyonlara verilen "1" numara ile yarışacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonalarında mücadele edecek sporcuları açıkladı.
Dünya Superbike Şampiyonası'nın 33 yıllık tarihinde geçtiğimiz sezon şampiyon olan ilk Türk sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 sezonunda organizasyonda "1" numara ile yarışacak.
Dünya Supersport Şampiyonası'nda ise bu sezon iki milli motosikletçi Can Öncü "61" numara ile 3. sezonuna hazırlanırken, milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise "54" numarayla ilk kez bu sınıfta Türkiye'yi temsil edecek.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2022 sezonu 8-10 Nisan tarihlerinde İspanya'da start alacak.
2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak pilotlar ve yarıştığı numaralar şöyle:
1 - Toprak Razgatlıoğlu (TUR) / Pata Yamaha with Brixx WorldSBK
3 - Kohta Nozane (JPN) / GRT Yamaha WorldSBK Team
5 - Philipp Öttl (GER) / Team Goeleven
7 - Iker Lecuona (ESP) / Team HRC
19 - Alvaro Bautista (ESP) / Aruba.It Racing - Ducati
21 - Michael Rinaldi (ITA) / Aruba.It Racing - Ducati
22 - Alex Lowes (GBR) / Kawasaki Racing Team WorldSBK
65 - Jonathan Rea (GBR) / Kawasaki Racing Team WorldSBK
45 - Scott Redding (GBR) / BMW Motorrad WorldSBK Team
60 - Michael van der Mark (NED) / BMW Motorrad WorldSBK Team
55 - Andrea Locatelli (ITA) / Pata Yamaha with Brixx WorldSBK
97 - Xavi Vierge (ESP) / Team HRC
31 - Garrett Gerloff (USA) / GRT Yamaha WorldSBK Team
47 - Axel Bassani (ITA) / Motocorsa Racing
44 - Lucas Mahias (FRA) / Kawasaki Puccetti Racing
29 - Luca Bernardi (SMR) / Barni Spark Racing Team
52 - Oliver König (CZE) / Orelac Racing Verdnatura
23 - Christophe Ponsson (FRA) / Gil Motor Sport-Yamaha
35 - Hafizh Syahrin Bin Abdullah (MAS) / MIE Racing Honda Team
36 - Leandro Mercado (ARG) / MIE Racing Honda Team
50 - Eugene Laverty (IRL) / Bonovo Action BMW
76 - Loris Baz (FRA) / Bonovo Action BMW
32 - Isaac Viñales (ESP) / Motoxracing WorldSBK Team
2022 Dünya Supersport'ta yarışacak pilotlar ve numaraları da şöyle:
61- Can Öncü (TUR) / Kawasaki Puccetti Racing
54- Bahattin Sofuoğlu (TUR) / MV Agusta Reparto Corse
55- Yari Montella (ITA) / Kawasaki Puccetti Racing
66- Niki Tuuli (FIN) / MV Agusta Reparto Corse
24- Leonardo Taccini (ITA) / Ten Kate Racing Yamaha
77- Dominique Aegerter (SUI) / Ten Kate Racing Yamaha
7 - Lorenzo Baldassarri (ITA) / Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team
56 - Peter Sebestyen (HUN) / Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team
16 - Jules Cluzel (FRA) / GMT94 Yamaha
94 - Andy Verdoia (FRA) / GMT94 Yamaha
73- Maximilian Kofler (AUT) / CM Racing
3 - Raffaele De Rosa (ITA) / Ducati Orelac Racing Verdnatura
52 - Patrick Hobelsberger (GER) / Kallio Racing
88- Alessandro Zetti (ITA) / Kallio Racing
28- Glenn van Straalen (NED) / EAB Racing Team
25 - Marcel Brenner (SUI) / VFT Racing
9 - Kyle Smith (GBR) / VFT Racing
10 - Unai Orradre (ESP) / Yamaha MS Racing
50 - Ondrej Vostatek (CZE) / Yamaha MS Racing
6 - Jeffrey Buis (NED) / Motozoo Racing by Puccetti
21- Benjamin Currie (AUS) / Motozoo Racing by Puccetti
64 - Federico Caricasulo (ITA) / Althea Racing
11- Nicolo Bulega (ITA) / Aruba.it Racing WorldSSP Team
32- Oliver Bayliss (AUS) / Barni Spark Racing Team
12- Filippo Fuligni (ITA) / D34G Racing
22- Federico Fuligni (ITA) / D34G Racing
38- Hannes Soomer (EST) / Dynavolt Triumph
62- Stefano Manzi (ITA) / Dynavolt Triumph
99- Adrian Huertas (ESP) / MTM Kawasaki
69 - Thomas Booth-Amos (GBR) / Prodina Racing WorldSSP
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonalarında mücadele edecek sporcuları açıkladı.
Dünya Superbike Şampiyonası'nın 33 yıllık tarihinde geçtiğimiz sezon şampiyon olan ilk Türk sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 sezonunda organizasyonda "1" numara ile yarışacak.
Dünya Supersport Şampiyonası'nda ise bu sezon iki milli motosikletçi Can Öncü "61" numara ile 3. sezonuna hazırlanırken, milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise "54" numarayla ilk kez bu sınıfta Türkiye'yi temsil edecek.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2022 sezonu 8-10 Nisan tarihlerinde İspanya'da start alacak.
2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak pilotlar ve yarıştığı numaralar şöyle:
1 - Toprak Razgatlıoğlu (TUR) / Pata Yamaha with Brixx WorldSBK
3 - Kohta Nozane (JPN) / GRT Yamaha WorldSBK Team
5 - Philipp Öttl (GER) / Team Goeleven
7 - Iker Lecuona (ESP) / Team HRC
19 - Alvaro Bautista (ESP) / Aruba.It Racing - Ducati
21 - Michael Rinaldi (ITA) / Aruba.It Racing - Ducati
22 - Alex Lowes (GBR) / Kawasaki Racing Team WorldSBK
65 - Jonathan Rea (GBR) / Kawasaki Racing Team WorldSBK
45 - Scott Redding (GBR) / BMW Motorrad WorldSBK Team
60 - Michael van der Mark (NED) / BMW Motorrad WorldSBK Team
55 - Andrea Locatelli (ITA) / Pata Yamaha with Brixx WorldSBK
97 - Xavi Vierge (ESP) / Team HRC
31 - Garrett Gerloff (USA) / GRT Yamaha WorldSBK Team
47 - Axel Bassani (ITA) / Motocorsa Racing
44 - Lucas Mahias (FRA) / Kawasaki Puccetti Racing
29 - Luca Bernardi (SMR) / Barni Spark Racing Team
52 - Oliver König (CZE) / Orelac Racing Verdnatura
23 - Christophe Ponsson (FRA) / Gil Motor Sport-Yamaha
35 - Hafizh Syahrin Bin Abdullah (MAS) / MIE Racing Honda Team
36 - Leandro Mercado (ARG) / MIE Racing Honda Team
50 - Eugene Laverty (IRL) / Bonovo Action BMW
76 - Loris Baz (FRA) / Bonovo Action BMW
32 - Isaac Viñales (ESP) / Motoxracing WorldSBK Team
2022 Dünya Supersport'ta yarışacak pilotlar ve numaraları da şöyle:
61- Can Öncü (TUR) / Kawasaki Puccetti Racing
54- Bahattin Sofuoğlu (TUR) / MV Agusta Reparto Corse
55- Yari Montella (ITA) / Kawasaki Puccetti Racing
66- Niki Tuuli (FIN) / MV Agusta Reparto Corse
24- Leonardo Taccini (ITA) / Ten Kate Racing Yamaha
77- Dominique Aegerter (SUI) / Ten Kate Racing Yamaha
7 - Lorenzo Baldassarri (ITA) / Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team
56 - Peter Sebestyen (HUN) / Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team
16 - Jules Cluzel (FRA) / GMT94 Yamaha
94 - Andy Verdoia (FRA) / GMT94 Yamaha
73- Maximilian Kofler (AUT) / CM Racing
3 - Raffaele De Rosa (ITA) / Ducati Orelac Racing Verdnatura
52 - Patrick Hobelsberger (GER) / Kallio Racing
88- Alessandro Zetti (ITA) / Kallio Racing
28- Glenn van Straalen (NED) / EAB Racing Team
25 - Marcel Brenner (SUI) / VFT Racing
9 - Kyle Smith (GBR) / VFT Racing
10 - Unai Orradre (ESP) / Yamaha MS Racing
50 - Ondrej Vostatek (CZE) / Yamaha MS Racing
6 - Jeffrey Buis (NED) / Motozoo Racing by Puccetti
21- Benjamin Currie (AUS) / Motozoo Racing by Puccetti
64 - Federico Caricasulo (ITA) / Althea Racing
11- Nicolo Bulega (ITA) / Aruba.it Racing WorldSSP Team
32- Oliver Bayliss (AUS) / Barni Spark Racing Team
12- Filippo Fuligni (ITA) / D34G Racing
22- Federico Fuligni (ITA) / D34G Racing
38- Hannes Soomer (EST) / Dynavolt Triumph
62- Stefano Manzi (ITA) / Dynavolt Triumph
99- Adrian Huertas (ESP) / MTM Kawasaki
69 - Thomas Booth-Amos (GBR) / Prodina Racing WorldSSP