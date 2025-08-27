NBA'de serbest oyuncu pazarında hareketlilik sürerken, Minnesota Timberwolves da Malik Beasley'nin durumunu izleyen takımlar arasına katıldı.HoopsHype'tan Michael Scotto'nun haberine göre Detroit Pistons, New York Knicks ve Cleveland Cavaliers da 28 yaşındaki şutör guard ile ilgilenen ekipler arasında yer alıyor.Cleveland'ın ilgisi, Max Strus'un ayak ameliyatı geçirmesinin ardından üç-dört ay sahalardan uzak kalacak olmasından kaynaklanıyor. Beasley ise geride kalan sezonda Pistons formasıyla çıktığı 82 maçta 16,3 sayı ortalaması yakalayarak etkili bir performans sergiledi. Üç sayı çizgisi gerisinden %41,6 isabetle oynayan Beasley, Detroit'in 2019'dan bu yana ilk kez play-off yapmasında önemli rol oynadı. Pistons, sezonu 44–38 ile bitirirken Beasley play-off'larda Knicks'e karşı oynanan altı maçlık seride 14 sayı ortalamasıyla mücadele etti.Ancak Detroit'in maaş bütçesi nedeniyle Beasley'nin takıma dönüşü belirsiz. Pistons'ın elinde oyuncunun "non-Bird" hakları bulunuyor ve bu durum yeni bir kontratta en fazla 7,2 milyon dolar teklif edebilecekleri anlamına geliyor. Yaz döneminde Caris LeVert, Duncan Robinson ve Javonte Green takviyeleri yapan Detroit'te önceliklerin değiştiği sinyali veriliyor.Knicks cephesi de Beasley ile ilgisini koruyor. Oyuncunun Minnesota'daki ilk kontratını imzalamasında pay sahibi olan Gersson Rosas ile bağlantı, New York'un ilgisini artıran faktörlerden biri. Knicks, Detroit'e karşı oynadıkları play-off serisinin ardından düşük maliyetli dış şut takviyeleri üzerinde çalışıyor.Strus'un sakatlığı sonrası dış şut tehdidine ihtiyaç duyan Cleveland da Beasley için olası adreslerden biri olarak öne çıkıyor. Minnesota'nın ilgisi ise Beasley'nin 2020–2022 yılları arasında Timberwolves forması giymiş olması nedeniyle dikkat çekiyor. Oyuncu, 2020–21 sezonunda Minnesota'da 19,6 sayı ortalamasıyla kariyerinin en verimli dönemini geçirmişti.Beasley bugüne kadar Denver, Utah, Los Angeles, Milwaukee ve Detroit dahil altı farklı takımda dokuz sezon geçirdi. İsmi bir süre federal kumar soruşturmasında anılan şutör guard, adının temizlenmesinin ardından kamp öncesi birden fazla alternatif yol ile karşı karşıya.