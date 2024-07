Tim Walter: 'Türk taraftarlar gerçekten harikaydı'

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor. Sezonun sona ermesinin ardından Liam Rosenior ile yollar ayrıldıktan sonra teknik direktörlük görevine getirilen Tim Walter, yeni sezon hazırlıkları, hedefler, transfer çalışmaları dahil birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. İstanbul'a ilk defa geldiğini belirterek sözlerine başlayan Walter, "Buranın keyfini çıkarıyorum. Hava güzel ama bazen çok sıcak olabiliyor. Şu ana kadar İstanbul'un tarihi yerlerini gezme fırsatım olmadı. Takımla ve ekiple beraber dışarıda EURO 2024 Finali'ni izledik. Şu anda onun dışında pek bir şey yapamadık" diye konuştu.



"BAŞARILI OLABİLMEK İÇİN GEREKLİ OLAN İLK ŞEY, YAKIN BİR İLİŞKİ KURABİLMEK"



Hull City ile imza sürecinde yaşananları anlatan Walter, "İlk telefon Acun'dan geldi. Acun'u daha önceden Hakan Çalhanoğlu vasıtasıyla tanıyordum. Onunla tanışmam Hakan Çalhanoğlu sayesinde oldu. Daha sonra futbol, ikimizin hedefleri hakkında birçok konuşmamız oldu ve bu konuşmalar birbirimize daha da yakınlaşmamızı sağladı. Ardından Londra'da Acun ve beraberindeki yöneticilerle görüştüm. Çok iyi bir toplantıydı. Daha sonra Almanya'da da görüşmelerimiz oldu ve o görüşmenin ardından neredeyse her konuda anlaşma sağlamıştık. Benim için önemli olan ilk şey insan olabilmek. Hem Acun hem de Tan ile insani olarak çok iyi bir ilişki kurduk. Başarılı olabilmek için gerekli olan ilk şey, yakın bir ilişki kurabilmek. Bu hisse sahibim. Bu da Hull City ile kontrat imzalamam için en önemli sebeplerin başında geldi" ifadelerini kullandı.



"BU BENCE BİR SONRAKİ MEYDAN OKUMA"



Teknik direktörlük kariyerinde ilk defa Almanya dışında bir takımda görev alacağı için heyecanlı olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Kariyerimde çok fazla meydan okumam oldu. Bu bence bir sonraki meydan okuma diyebiliriz. Bunun için çok heyecanlıyım. Futbol, günün sonunda her yerde aynı. 2 haftadır takımla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada olmaktan dolayı keyifliyim. Burada bir aile oluşturmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



"BİR OYUN PLANINIZ VE ANLAYIŞINIZ VARSA, BUNA DA İNANIYORSANIZ DEĞİŞİME GEREK YOKTUR"



Almanya'da çalıştırdığı takımlarda uyguladığı oyun sistemine inandığını ve bu sistemi Hull City'e de taşımak istediğini aktaran Walter, "Bir oyun planınızı ve anlayışınız varsa ve buna inanıyorsanız değişime gerek yoktur. Odaklandığım tek şey, her geçen gün daha iyi olmak ve oyun felsefemizi daha fazla geliştirmek. Daha fazla gol atabilir, daha fazla şans yaratabiliriz. Ama aynı zamanda savunmayı da iyi bir şekilde yapmanız gerekiyor. Takım olarak iyi bir savunma yapar ve kompakt kalırsak hedefimize ulaşma konusunda daha başarılı oluruz" açıklamasında bulundu.



İngiltere Championship'in çok zorlu bir lig olduğunu vurgulayan 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Çok fazla maç oynuyorsunuz. İyi ve rekabetçi bir takımınız varsa başarılı olabilirsiniz. İlk olarak oyun felsefinizi oturmak ve birlikte hareket eden bir oyuncu grubu yaratmak durumundasınız. Bizim de kısa vadede yapmak istediğimiz şey bu. Benim felsefem ve başkanımızın hedeflerini birleştirdiğimizde başarılı olabileceğimizi düşünüyorum" dedi.



"BEN ONU KULÜBÜN BAŞKANI OLARAK GÖRMEKTEN ÇOK BİR ARKADAŞIM OLARAK GÖRÜYORUM"



Kulübün sahibi Acun Ilıcalı ile çok iyi bir iletişim halinde olduğunu belirten Tim Walter, "Çok açık fikirli bir insan. Taraftarlara karşı da çok sevecen ve anlayışlı bir karakteri var. Bana karşı da aynı şekilde. Ben onu kulübün başkanı olarak görmekten çok bir arkadaşım olarak görüyorum. Sürekli kontakt halindeyiz. Bu benim için çok önemli çünkü beraber bir şey yaratmaya çalışıyoruz. Günün sonunda ikimiz de başarılı olmak istiyoruz. Çok fazla maç kazanmayı hedefliyoruz çünkü ben kaybetmeyi hiç sevmem" dedi.



"BÜTÜN ENERJİNİZİ ORTAYA KOYARAK TAKIM İÇERİSİNDE BİR SİNERJİ YARATABİLİRSİNİZ"



Hull City'nin geçen seneki kadrosunda yer alan önemli isimlerin ayrıldığının ve kiralık birçok oyuncunun sözleşmesinin sona ermesinin hatırlatılması üzerine ise Walter şunları söyledi:



"Her yıl yeni bir rekabet demek. Bütün enerjinizi ortaya koyarak takım içerisinde bir sinerji yaratabilirsiniz. Bu da bizim başlangıçta ihtiyacımız olan şey. Takıma kaliteli birçok oyuncu katmak istiyoruz. Kısa vadede ben gelecek için çok umutluyum. Hull City için oynamaya istekli oyunculara ihtiyacımız var. Bu tip oyuncuları da bulabileceğimize dair inancım tam."



Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Walter, "İstediğimiz tek şey iyi oyuncuları kadromuza katmak. Sayıdan çok oyuncuların kalitesine bakarım. Her ülkenin kendi içerisinde iyi oyuncuları var. Benim için pasaportun bir önemi yok. Biz bir İngiliz kulübüyüz ve birçok oyuncunun İngiliz olması gerekiyor. Başarılı olmak için ise transfer pazarında her zaman açık olmalısınız" diye konuştu.



Premier Lig'e yükselme hedefiyle yola çıktıklarını aktaran Alman teknik direktör, "24 takım var ve herkesin hedefi Premier Lig'e yükselmek. Biz de onlardan biriyiz. Başarılı olmayı ve hedeflerimize ulaşmayı deneyeceğiz. Ama ilk olarak bir oyuncu grubu yaratmalı ve uzun vadede başarılı olmayı hedeflemeliyiz" ifadelerini kullandı.



"GÜNÜN SONUNDA İNGİLTERE İÇİN KÖTÜ BİR SONUÇ OLDU"



İspanya ile İngiltere arasında oynanan EURO 2024 finalini değerlendiren Tim Walter, "Karşılaşmayı beraber izledik. Çok heyecan vericiydi. Çok iyi bir maç oldu. Günün sonunda İngiltere için kötü bir sonuç oldu. Ekibimizdeki İngilizler için tabii ki üzgünüm. Günün sonunda bir kazanan takım olmak zorunda ve bu sefer İspanya bunu başardı. Onları tebrik ediyorum. İngiltere'ye göre biraz daha şanslı olduklarını söyleyebilirim"şeklinde konuştu.



"TÜRK TARAFTARLAR GERÇEKTEN HARİKAYDI"



A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te oynadığı Çekya maçını tribünden izlediğini ve yaratılan atmosfere hayran kaldığını vurgulayan deneyimli teknik direktör, "Hamburg'ta Acun ile birlikte Çekya maçını izledim. Stadın içindeki ortam inanılmazdı. Türk taraftarlar gerçekten harikaydı. Bütün stadyum mutluluktan ağlıyor, galibiyeti kutluyor ve tezahüratlar yapıyordu. O maçı izlemek çok keyifliydi. Çeyrek finalde Hollanda'ya karşı biraz şanssızdınız" dedi.



Hull City forması giyen milli oyuncu Abdülkadir Ömür ile ilgili düşüncelerini de aktaran Walter, "Abdülkadir bu hafta takımla çalışmalara başladı. Çok teknik bir oyuncu. Hızlı ve





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU