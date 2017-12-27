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THY Euroleague'de 15. hafta programı

THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk yarısı, 15. hafta maçlarıyla sona erecek. İşte 15. hafta programı

Kaynak: AA
THY Euroleague'de 15. hafta programı
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27 Aralık 2017 12:03
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk yarısı, 15. hafta maçlarıyla sona erecek. 

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 15. haftası, Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. 

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak maçta İspanyol temsilcisi Real Madrid'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.

Anadolu Efes ise 29 Aralık Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede Almanya'nın Brose Bamberg takımını ağırlayacak.  

- Program  

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

28 Aralık Perşembe: 

20.45 Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid (İspanya)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Olympiakos (Yunanistan)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Unicaja Malaga (İspanya)

23.00 Valencia (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

29 Aralık Cuma: 

20.00 Khimki (Rusya) - Barcelona Lassa (İspanya) 

20.30 Anadolu Efes - Brose Bamberg (Almanya)

22.30 Baskonia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

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