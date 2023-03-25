Thomas Tuchel: 'Teklif beklemiyordum'

Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Thomas Tuchel, basın toplantısında konuştu.



Sözleşme süresiyle ilgili konuşan Tuchel, "Benim için sözleşme süresi önemli değil. Başarılı olursak sözleşmemizi uzatırız. Öncelikli hedefim bana emanet edilen bu görevi başarılı bir şekilde yerine getirmek." dedi.



Bayern kadrosunu öven deneyimli çalıştırıcı, "Premier Lig elbette olağanüstü, Avrupa'nın en zor ligi. Ancak Bayern kadrosu, kalite ve derinlik açısından Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek güçte." açıklamasını yaptı.



Görevden ayrılan Nagelsmann ile ilgili de konuşan Tuchel, "Nagelsmann için çok aşağılayıcı hissettirdiğini anlayabiliyorum. Bu benim sorumluluğumda olan bir şey değil. Bu yüzden göreve yeterince enerji dolu yaklaşıyorum." ifadelerini kullandı.



İmza sürecinden bahseden başarılı teknik adam, "Bayern Münih ile bir temasım olmadı. Teklif beklemiyordum, zamanlama gerçekten şaşırtıcı oldu. Daha önce Bayern ile çok yakın temas halindeydim ama kimseyi baskı altına almak uygun olmazdı." diye konuştu.





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