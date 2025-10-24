24 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0ERT
24 Ekim
Karagümrük-Kayserispor
20:00
24 Ekim
Erzurumspor-Ümraniye
16:00
24 Ekim
Sivasspor-Hatayspor
20:00
24 Ekim
Werder Bremen-Union Berlin
21:30
24 Ekim
Leeds United-West Ham United
22:00
24 Ekim
Real Sociedad-Sevilla
22:00
24 Ekim
AC Milan-Pisa
21:45
24 Ekim
Paris FC-Nantes
21:45
24 Ekim
SC Heerenveen-NAC Breda
21:00

Thomas Reis: "Tek dileğim sezonu Samsunspor'da tamamlamak"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Türkiye'de sık yaşanan hoca değişikliklerine rağmen 15 aydır görevde olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

24 Ekim 2025 13:35
DHA
Thomas Reis: 'Tek dileğim sezonu Samsunspor'da tamamlamak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

27 yıl aradan sonra Samsunspor'a Avrupa'da başarılar yaşatan Teknik Direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu.
 
Deneyimli çalıştırıcı, en büyük dileğinin sezonu Samsunspor'da tamamlayabilmek olduğunu belirterek kırmızı-beyazlı ekipte görevde olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.
 
Oyuncuların tamamının antrenman ve maçlarda ellerinden gelen her şeyi yaptığını söyleyen Thomas Reis, "Benim gücümün en önemli kaynağı, iyi bir karaktere sahip olmam diyebilirim. Oyuncularım sahada ne yapmaları gerektiğini çok net biliyor. Elbette görevlerini yerine getirmezlerse, bu durum aramızda bazı sıkıntılara yol açabilir. Ancak her biri hem antrenmanlarda hem maçlarda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Türkiye'de teknik direktör değişiklikleri çok hızlı yaşanıyor. Ben göreve geldiğimden bu yana yaklaşık 15-16 ay geçti ve bu süreçte Türkiye'de birçok takımda hoca değişikliği oldu. Buna rağmen hâlâ burada olmaktan dolayı kendimle gurur duyuyorum. En büyük dileğim, sezonu Samsunspor'da tamamlayabilmek" diye konuştu.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
