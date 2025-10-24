Thomas Reis: 'Tek dileğim sezonu Samsunspor'da tamamlamak'

27 yıl aradan sonra Samsunspor'a Avrupa'da başarılar yaşatan Teknik Direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, en büyük dileğinin sezonu Samsunspor'da tamamlayabilmek olduğunu belirterek kırmızı-beyazlı ekipte görevde olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Oyuncuların tamamının antrenman ve maçlarda ellerinden gelen her şeyi yaptığını söyleyen Thomas Reis, "Benim gücümün en önemli kaynağı, iyi bir karaktere sahip olmam diyebilirim. Oyuncularım sahada ne yapmaları gerektiğini çok net biliyor. Elbette görevlerini yerine getirmezlerse, bu durum aramızda bazı sıkıntılara yol açabilir. Ancak her biri hem antrenmanlarda hem maçlarda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Türkiye'de teknik direktör değişiklikleri çok hızlı yaşanıyor. Ben göreve geldiğimden bu yana yaklaşık 15-16 ay geçti ve bu süreçte Türkiye'de birçok takımda hoca değişikliği oldu. Buna rağmen hâlâ burada olmaktan dolayı kendimle gurur duyuyorum. En büyük dileğim, sezonu Samsunspor'da tamamlayabilmek" diye konuştu.