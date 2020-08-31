Thiam: "Taraftarlar olmadığı için üzgünüm"

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Thiam, yıldızlaştığı Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com
Thiam: 'Taraftarlar olmadığı için üzgünüm'
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31 Ağustos 2020 23:19
Fenerbahçe'nin hazırlık maçında Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettiği mücadelede hat-trick yapan Mame Thiam, maç sonrasında konuştu.

Taraftarların da yıldızlaştığı maçı tribünde izleyemesine üzüldüğünü kaydeden golcü isim, "Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Koronavirüs salgını olduğu için üzgünüm, taraftarların bu maçta olmasını isterdim. Önemli olan takım olarak kazanmaktı. Antrenmanda çalıştıklarımızı sahada oynadık, bence iyi iş çıkardık. Lige iyi başlamak adına çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

 

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