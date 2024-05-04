Thiago Motta'dan geleceği için açıklama!

Bologna Teknik Direktörü Thiago Motta, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Thiago Motta'dan geleceği için açıklama!
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04 Mayıs 2024 14:55
Son güncelleme 04 Mayıs 2024 14:56
Bologna Teknik Direktörü Thiago Motta, Torino ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek Motta, geleceği konusunda, "Geleceğim şu anda önemli değil. Son maçlara odaklanmış durumdayım. Birlikte devam etmek isteyip istemediğimizi konuşacağız. Devam edip etmeme konusunda gerekli koşullara sahip olup olmadığımızı göreceğiz ama ben her zaman kulüp için doğru olanı yapacağım" dedi.

Juventus ile adı geçen Thiago Motta, bu sezon Bologna ile 35 maçta 64 puan topladı. Kulüp, İtalya Serie A'da 4. sırada yer alıyor.

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